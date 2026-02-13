Madagascar: RDJ Mozika Awards 2025 - Rendez-vous le 21 février pour célébrer la scène musicale malgache

L'édition 2025 des RDJ Mozika Awards se tiendra le 21 février 2026 au Novotel Alarobia. Cette cérémonie annuelle célèbre les meilleures chansons diffusées sur les ondes de la Radio des Jeunes au cours de l'année écoulée. L'événement mettra en lumière la diversité des styles musicaux et sera retransmis en direct sur plusieurs médias en ligne et télévisés.

Cette édition compte 22 catégories, presque les mêmes que l'an dernier, mais avec des nuances apportées à certains genres. La pop, par exemple, se décline désormais en sous-catégories telles que Pop Ballade Féminin, Pop Ballade Masculin ou Pop Duo. Le rap est distingué en Rap et Rap Mainstream, tandis que le rock se divise en Rock et Hard Rock. Ces évolutions permettent de mieux refléter la variété des créations musicales et d'encourager des genres encore peu représentés, comme le hira gasy, à s'affirmer davantage.

Les titres nominés ont été sélectionnés parmi ceux diffusés entre décembre 2024 et novembre 2025, selon des critères objectifs tels que la fréquence de diffusion et les demandes des auditeurs. Le public est invité à voter pour ses titres préférés depuis le 21 janvier dernier. Le vote, qui sera clos le 20 février 2026 à midi, représente 75% de la note finale, contre 25% attribués par le jury. Plus de 160 000 votes ont déjà été enregistrés.

En plus des catégories soumises au vote, des trophées de mérite seront décernés afin de saluer des révélations, des efforts remarquables ou des contributions exceptionnelles à la musique malgache.

Orange Madagascar et Star, partenaires fidèles de l'événement, réaffirment cette année encore leur engagement à soutenir et célébrer le talent et le savoir-faire des jeunes artistes malgaches.

Avec plus de deux décennies d'existence, les RDJ Mozika Awards s'imposent comme un rendez-vous majeur, offrant une vitrine aux jeunes talents tout en honorant les figures établies de la scène musicale nationale.