Ouganda: Le prêtre arrêté de manière inconstitutionnelle a été libéré sous caution

Kampala — La Haute Cour de Masaka a accordé la liberté sous caution au père Deusdedit Ssekabira, le prêtre en détention préventive depuis décembre 2025.

Le père Ssekabira avait été porté disparu le 3 décembre. Près de deux semaines après sa disparition, le ministère ougandais de la Défense avait annoncé, le 14 décembre, que le prêtre avait été arrêté par les forces de sécurité, accusé d'être impliqué dans des « activités subversives violentes contre l'État » (voir Fides 17/12/2025). Les modalités de son arrestation avaient été jugées inconstitutionnelles par l'association des avocats catholiques d'Ouganda (Uganda Catholic Lawyers Society, UCLS).

Le 23 décembre, le prêtre, qui est curé de l'église de Bumangi dans le diocèse de Masaka, a été déféré devant le tribunal de Masaka pour blanchiment d'argent, puis renvoyé devant le tribunal (voir Fides 20/1/2026).

Le 10 février, la juge Victoria Nakintu Katamba a décidé que le père Ssekabira serait libéré moyennant le paiement d'une caution en espèces de 15 millions de shillings (3 600 euros), ainsi que des garanties de 50 millions de shillings (12 000 euros). Ce jugement met fin à plus de deux mois de détention, après les précédentes tentatives infructueuses pour obtenir sa libération.