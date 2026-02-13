Afrique: Déjà meurtri par des inondations, le Mozambique se prépare au passage du cyclone dévastateur Gezani

Le Mozambique se prépare à l'arrivée du cyclone Gezani. Cette tempête tropicale devrait toucher les côtes du pays dans la soirée du 13 février. Gezani a déjà fait une trentaine de morts et des dégâts matériels considérables lors de son passage à Madagascar. Les autorités mozambicaines s'attendent au pire, alors que le pays est toujours confronté aux conséquences d'inondations historiques.

Depuis trois jours, sur toutes les télévisions et radios du Mozambique, tourne le même communiqué. Il provient de l'Institut national de gestion et réductions des risques (INGD) de désastres et donne des directives à suivre pour se protéger du cyclone Gezani.

L'INGD demande aux Mozambicains d'essayer de renforcer leurs toits, portes et fenêtres en les obstruant de matériaux résistants. De l'eau et de la nourriture doivent être stockés et un sac de survie préparé, comprenant « vêtements essentiels, couvertures, médicaments et documents d'identité ».

Trois provinces du centre du pays sont menacées par le cyclone : Sofala, Gaza et Inhambane. Les mêmes qui ont déjà essuyé des pluies diluviennes et des inondations destructrices le mois passé, dont les conséquences se font toujours ressentir.

« Nous sommes déjà à la limite de nos capacités », se désole une humanitaire

Le cyclone « pourrait représenter un obstacle à nos efforts pour sauver des vies », a déclaré Inocêncio Impessa, le porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres. « Nous sommes déjà à la limite de nos capacités », se désole une humanitaire sur place.

Les pluies diluviennes ont tué 27 personnes rien qu'au mois de janvier. Les inondations ont fait 147 victimes depuis le début de la saison pluvieuse.

À Madagascar, au moins 38 personnes ont perdu la vie lors du passage mardi soir du cyclone Gezani ayant frappé de plein fouet la deuxième ville du pays, Tamatave, ont annoncé jeudi les autorités malgaches.

La dépression, qui s'est nettement affaiblie en touchant terre, a fini de traverser la Grande Île d'est en ouest, mercredi soir. Mais Gezani devrait regagner en intensité en rejoignant le canal du Mozambique et redevenir un « cyclone tropical intense », à savoir le stade 4 sur 5, d'après des prévisions météorologiques.