Nigeria: 30 personnes enlevées, dont un catéchiste et sa femme enceinte, dans l'État de Kaduna

Abuja — Un catéchiste, sa femme enceinte et 30 autres personnes ont été enlevés à Kadarko, dans la zone administrative locale de Kagarko, dans l'État de Kaduna (centre-nord du Nigeria). Le catéchiste officie dans la paroisse locale de Saint-Joseph. L'enlèvement collectif a eu lieu vers deux heures du matin, le 10 février, lorsqu'un groupe de bandits armés a fait irruption dans deux zones voisines du village.

Le curé de l'église Saint-Joseph, le père Linus Matthew Bobai, a déclaré à la chaîne de télévision locale Arise TV qu'« avant l'attaque, les bandits avaient appelé l'un de mes paroissiens et lui avaient demandé 10 millions de nairas (6 211,95 euros), le menaçant de l'enlever s'il n'obéissait pas ».

Selon le prêtre, les agresseurs ont enlevé 16 personnes à Kutaho, dont le catéchiste, sa femme enceinte et leur enfant, ainsi que 16 autres personnes à Kugir, soit un total de 32 personnes.

Le père Bobai a déclaré que les bandits avaient initialement séquestré 20 habitants de Kutaho, avant de libérer les personnes âgées et celles souffrant de problèmes de santé.

Les bandits ont ensuite fait irruption dans la maison de la station missionnaire détachée de Kugir où ils ont enlevé plusieurs résidents, dont plusieurs enfants. Certaines des personnes enlevées ont toutefois réussi à s'échapper pendant leur transfert. Selon le père Bobai, le chef du village a été frappé à la machette et a survécu de justesse.

Le prêtre souligne que la situation à Kadarko reste très tendue et que les habitants fuient parce qu'ils ne sont pas protégés par les autorités. « Au début, après l'incident, quelques soldats sont arrivés du village voisin. Après leur arrivée, ils ont fait le tour pendant quelques minutes. Nous les avons vus, ils sont partis et ça s'est arrêté là », a-t-il déclaré.

« Nous sommes désavantagés. La communauté est sous tension. Et plus de 98 % des habitants se sont rendus dans un village voisin, où ils ont passé la nuit hier et aujourd'hui », a ajouté le père Bobai.

Malgré la menace de nouvelles attaques, certains habitants, en particulier les bergers, ont choisi de rester et de soutenir la communauté.

« Certains d'entre nous ont peur, mais nous ne pouvons pas fuir parce que nous sommes pasteurs. Et nous encourageons les autres à rester, à prendre soin de la communauté et à avoir confiance en la fidélité de Dieu », a conclu le père Bobai.

Au cours de la semaine écoulée, au moins deux autres enlèvements massifs de fidèles catholiques ont eu lieu. Le premier s'est produit le 6 février à la station missionnaire Saint-Jean-de-la-Croix à Ojije - Utonkon, appartenant à la paroisse Saint-Paul dans la zone administrative locale d'Ado, où 9 fidèles catholiques ont été enlevés (voir Fides 10/2/2026).

Le deuxième, toujours dans l'État de Kaduna, remonte au 7 février, lorsque trois personnes ont été tuées et onze autres enlevées lors de l'attaque de l'église paroissiale de la Sainte Trinité, à Karku, dans la zone administrative locale de Kauru, dans l'État de Kaduna (voir Fides 8/2/2026). Parmi les personnes enlevées figure également le curé, le père Nathaniel Asuwaye.

Rappelons qu'au moins trois prêtres nigérians sont toujours aux mains des ravisseurs. Outre le père Nathaniel Asuwaye, il s'agit du père Joseph Igweagu, du diocèse d'Aguleri dans l'État d'Anambra : enlevé le 12 octobre 2022 (voir Fides 18/10/2022) et le père Emmanuel Ezema, du diocèse de Zaria, dans l'État de Kaduna, enlevé le 2 décembre 2025 (voir Fides 4/12/2025).