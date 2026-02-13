Sénégal: Les amicales étudiantes suspendues

Au Sénégal, le bras de fer continue entre les étudiants et les autorités. Trois hauts responsables étudiants sont toujours en garde à vue au commissariat central de Dakar, soupçonnés d'être les meneurs des manifestations des derniers jours au sein du campus de la capitale. Des manifestations pendant lesquelles Abdoulaye Ba, un étudiant de 20 ans, a perdu la vie. Ce matin, le conseil académique de l'université Cheikh Anta Diop (UCAD) a par ailleurs annoncé la suspension, jusqu'à nouvel ordre, des amicales d'étudiants.

Dans son communiqué, le rectorat n'a pas détaillé les motifs de cette suspension. Il précise simplement que la décision, temporaire, a été adoptée en conseil académique, c'est-à-dire par l'ensemble des directeurs et doyens de facultés, réunis en urgence mercredi 11 février.

« Il s'agit d'une mesure coercitive, une réponse provisoire à cette situation de crise », explique à RFI le professeur Ndiassé Diop, médiateur à l'UCAD. Et d'ajouter que la décision pourra être levée une fois la stabilité retrouvée sur le campus.

Réaction immédiate du collectif des Amicales de l'UCAD : c'est une mesure « irresponsable » faite pour valider des réformes contestées, disent-ils, une forme de « diversion ».

Les représentants d'étudiants demandent à la justice de se concentrer sur les « actes de vandalisme et de torture » perpétrés, selon eux, par les forces de défense et de sécurité lundi au moment des affrontements. Des violences qu'ils estiment à l'origine de la mort d'Abdoulaye Ba.

Alors que le rectorat a aussi annoncé la reprise prochaine des cours, le collectif appelle les étudiants à rester chez eux tant que les amicales seront suspendues et que leurs trois camarades seront maintenus en garde à vue.