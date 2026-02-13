Afrique: Ligue des champions CAF - Dernière journée et encore cinq billets à prendre pour les quarts

La sixième et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions CAF a lieu samedi 14 et dimanche 15 février. Cinq tickets sont encore disponibles pour s'offrir les quarts de finale.

Trois des huit places pour les quarts de finale sont déjà attribuées. Pyramids FC, tenant du titre, Al Ahly, club le plus titré, et le Stade Malien, auteur d'une saison remarquable, sont déjà en quarts de finale.

Berkane et l'AS FAR encore en course

Dans le groupe A, alors que Pyramids reçoit le Power Dynamos sans pression, la bataille sera rude pour la deuxième place entre Berkane et Power Dynamos qui sont à égalité avec sept points.

Berkane accueille Rivers United, déjà éliminé, et devra l'emporter pour s'assurer une place en quarts. Les deux revers de Berkane concédés à l'extérieur face à Pyramids (3-0) puis contre Power Dynamos (2-0) ont compliqué leur parcours. Berkane peut s'appuyer sur sa victoire convaincante (3-0) lors du match aller face à Power Dynamos. Quant à Power Dynamos, il faudra impérativement faire mieux que Berkane puisqu'il est devancé au classement particulier.

Dans le groupe B, Al Ahly a déjà validé son billet. La deuxième place se joue entre l'AS FAR (huit points) et les Young Africans (cinq points). Après un début de tournoi moyen, l'AS FAR a repris du poil de la bête. Le club marocain a signé deux victoires consécutives face à la JS Kabylie puis aux Young Africans, relançant ses chances de qualification. L'AS FAR croisera le fer face au géant égyptien Al Ahly tandis que Young Africans doit impérativement battre, avec un écart conséquent, la JS Kabylie, déjà éliminée.

Rhulani Mokwena, retrouvailles en Afrique du Sud

Dans le groupe C, les quatre équipes peuvent encore se qualifier. Hilal reçoit Lupopo, tandis que Sundowns accueille le MC Alger pour un choc crucial en Afrique du Sud. Rhulani Mokwena, coach du MC Alger retrouvera donc le Mamelodi Sundowns, club qu'il a dirigé. Avec lui, les "Brazilians" ont remporté plusieurs titres de champion national et ont inscrit leur nom au palmarès de la Ligue africaine de football en 2023. Avec le MC Alger, son bilan est de 18 victoires, 7 nuls et 3 défaites en 28 matchs joués toutes compétitions confondues.

Dans le groupe D, le Stade Malien a déjà assuré la première place avec 11 points. L'Espérance Tunis et le club angolais Petro Atlético, tous deux à six points, vont s'affronter pour décrocher la deuxième place qualificative. Après le faux pas de la journée précédente dimanche dernier à Bamako (0-1) face au Stade malien, l'Espérance a limogé son entraîneur Maher Kanzari, remplacé à titre intérimaire par le technicien français Christian Bracconi. Les Tanzaniens de Simba, déjà éliminés, terminent leur parcours face au Stade Malien.

Programme de la 6e journée (Heures en TU)

Samedi 14 février

13:00 - Al-Hilal Omdurman - St Éloi Lupopo

13:00 - Mamelodi Sundowns - MC Alger

16:00 - Esperance Tunis - Atlético Petroleos

16:00 - Simba - Stade Malien

19:00 - Berkane - Rivers United

19:00 - Pyramids - Power Dynamos

Dimanche 15 février

16:00 - Al Ahly - AS FAR

16:00 - Young Africans - JS Kabylie