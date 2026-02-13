Afrique: La CAN 2027 ne sera pas reportée malgré les incertitudes, annonce le président de la CAF

Réuni à Dar es Salaam ce vendredi 13 février, le comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) a confirmé que la Coupe d'Afrique des Nations 2027 ne sera pas repoussée, malgré les inquiétudes liées à la préparation des infrastructures et au climat politique dans les pays hôtes. L'instance a également abordé les incidents survenus lors de la dernière finale et s'est engagée à renforcer la discipline et l'arbitrage.

Face aux rumeurs persistantes sur un report possible de la Coupe d'Afrique des Nations 2027, la CAF a tranché. Patrice Motsepe, président de l'instance, a affiché sa détermination à maintenir la compétition aux dates initialement prévues, malgré les défis évoqués par certains organisateurs. « Je souhaiterais réitérer ceci : les informations dans la presse soulignent souvent que les terrains ne sont pas prêts, la pelouse n'est pas prête ou elles ne sont pas aussi bonnes. Nous allons résoudre ce problème. Nous devons croire que nous pouvons organiser une CAN avec réussite », a affirmé Motsepe, insistant sur la capacité du continent à relever le défi.

La compétition devrait donc se tenir en « juin-juillet 2027 », en dépit des appels du Kenya, co-organisateur, à envisager un report en raison des risques de violences liés aux élections prévues à la même période. Un article du Guardian avait récemment évoqué un possible report à 2028, pointant du doigt le manque de préparation du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie. Cependant, la CAF reste ferme, tandis qu'une équipe d'inspection poursuit son travail sur place.

Tolérance zéro après la finale de la CAN 2025

Outre la question du calendrier, le comité exécutif s'est longuement penché sur les incidents survenus lors de la finale de la CAN au Maroc. Patrice Motsepe s'est montré intransigeant : « La CAN, au Maroc, ces comportements, nous ne souhaiterions jamais plus les voir. Cela ne va jamais plus se reproduire, nous n'allons pas les tolérer. Nous n'aurons aucune tolérance pour ces cas. Ce n'est pas négociable. » Le président de la CAF a annoncé une révision du règlement intérieur et des règles du jeu. « Il faudrait être en mesure de pouvoir justement fournir des sanctions qui soient à la hauteur de ces violations. Nous allons amender le règlement intérieur de la carte, les règles du jeu et s'assurer qu'il y ait des sanctions qui soient adéquates, des pénalités adéquates pour des cas de violations flagrantes et sévères de nos règlements et statuts et être en mesure de pouvoir redorer le manteau du football africain. »

Enfin, la CAF a réaffirmé sa volonté de renforcer l'arbitrage et la discipline, deux axes jugés essentiels pour garantir la crédibilité des compétitions africaines. Patrice Motsepe, qui n'a cessé de vanter la « réussite de la CAN » sur le plan économique et médiatique, veut désormais s'appuyer sur des réformes structurelles pour éviter la répétition des débordements et offrir au « football africain le rayonnement qu'il mérite ».