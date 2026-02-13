Afrique: L'engagement de l'Éthiopie à soutenir d'autres pays africains démontre son rôle moteur dans le renforcement de l'intégration régionale, selon le Secrétaire d'État de Guinée équatoriale.

Addis-Abeba — La Secrétaire d'État aux Organisations internationales de Guinée équatoriale, Mari-Cruz Evuna Andeme, a affirmé à l'ENA que l'engagement de l'Éthiopie en faveur des autres pays africains témoigne non seulement d'une coopération Sud-Sud dynamique, mais également de son aptitude à consolider l'intégration régionale.

Lors d'un entretien exclusif accordé à ENA, elle a rappelé qu'au plus fort de la pandémie de COVID-19 en 2020, l'Éthiopie avait démontré une solidarité exemplaire en facilitant l'acheminement d'équipements médicaux essentiels à travers le continent africain.

Elle a expliqué que le pays avait coordonné le transport de matériel et de médicaments indispensables depuis la Chine vers plusieurs États africains, mettant ainsi en évidence ses compétences logistiques et son engagement concret en faveur de la solidarité régionale en période de crise mondiale.

La Secrétaire d'État a également salué le rôle déterminant joué par Ethiopian Airlines, soulignant que la compagnie aérienne, grâce à l'étendue de son réseau et à ses capacités opérationnelles, a permis la distribution efficace des fournitures vitales à travers l'Afrique.

Selon elle, cette initiative constitue un exemple révélateur de la manière dont l'Éthiopie mobilise ses infrastructures au service de l'intérêt collectif africain, consolidant ainsi son leadership en matière de coopération régionale.

Elle a par ailleurs mis en avant le fait que l'Éthiopie accueille le siège de l'Union africaine, ce qui renforce son rôle de plateforme centrale pour le dialogue et la concertation sur les enjeux continentaux.

Pour la Secrétaire d'État, cette position traduit non seulement les capacités stratégiques du pays, mais également son engagement en faveur d'une Afrique plus unie, solidaire et intégrée.

En conclusion, elle a estimé que ces différentes contributions confirment le statut de l'Éthiopie comme acteur majeur dans la promotion de la coopération régionale et de l'intégration africaine, tout en consolidant la dynamique de la coopération Sud-Sud.