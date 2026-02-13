Congo-Kinshasa: Ituri - 22 infrastructures remises à la province par le projet STAR-RDC

Le gouverneur de l'Ituri, le général Johnny Luboya Nkashama, a remis, jeudi 12 février, 22 nouvelles infrastructures destinées à abriter des écoles et des centres de santé dans différentes entités affectées par les conflits. Ces ouvrages ont été réalisés dans le cadre du Projet de Stabilisation et de Reconstruction de l'Est de la RDC (STAR-EST), financé par la Banque mondiale.

L'objectif est d'appuyer le gouvernement provincial dans la consolidation de la paix, le renforcement de la cohésion sociale et la promotion de la bonne gouvernance.

Cette première phase du projet a permis la construction de 4 bâtiments pour des centres de santé et de 18 écoles primaires et secondaires. Les infrastructures sont situées notamment à Rwampara et Songolo (territoire d'Irumu), ainsi qu'à Kpandroma, Libi et Sanduku (territoire de Djugu), des zones durement touchées par les violences des groupes armés. Selon Dieudonné Kpari, chef du secteur des Walendu Pitsi, ces ouvrages contribueront à renforcer la cohésion communautaire et à stabiliser la région.

Pour le gouverneur de province, le général Johnny Luboya Nkashama, cette initiative, réalisée avec l'implication des populations bénéficiaires et des autorités locales, traduit l'engagement collectif en faveur de la paix et du développement de l'Ituri.

Par ailleurs, l'autorité provinciale a inauguré à Bunia le bureau administratif du projet STAR-EST, dont les travaux ont coûté environ 600 000 USD.