Afrique: Sommet de l'UA - Julien Paluku plaide pour l'accélération de la ZLECAF

13 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

En marge du 39e Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis-Abeba, le ministre congolais du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, a échangé jeudi 1er février avec le secrétaire général de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), Wamkele Mene. Les discussions ont porté sur les mécanismes concrets pour accélérer la mise en oeuvre de ce grand marché commun africain.

Face aux craintes liées à une éventuelle baisse des recettes douanières, le ministre Julien Paluku a rassuré sur les bénéfices à long terme de cette intégration économique.

Selon le ministre, l'objectif est de mettre en place une politique de « décote » sur les taxes douanières, spécifiquement pour les produits d'origine africaine.

« Nous devons nous délester de certaines taxes pour permettre que les produits africains puissent circuler librement », a-t-il déclaré.

Julien Paluku a rappelé que la pleine mise en oeuvre de la ZLECAf d'ici 2030 devrait booster la richesse du continent. Les études prévoient une augmentation du PIB africain de plusieurs milliards de dollars américains, faisant de cet accord la solution durable au développement du continent.

