Congo-Kinshasa: Beni - La société civile de Mangina alerte sur la présence des ADF

La société civile de Mangina, commune rurale située à environ 30 km de la ville de Beni (Nord-Kivu), tire la sonnette d'alarme face aux mouvements observés de combattants ADF dans la partie nord de l'agglomération. Jeudi 12 février, elle a appelé les autorités militaires à déployer des mesures urgentes pour sécuriser la population et les zones agricoles.

Selon les alertes communautaires relayées par la société civile, des combattants ADF auraient quitté la zone de Kukutama pour se diriger vers le sud de Mangina, où se trouvent de nombreuses agglomérations et des champs.

Face à la menace imminente d'incursions dans les zones agricoles, Kakule Muongozi Vunyatsi, président de la société civile de Mangina, interpelle les services de sécurité.

« Nous lançons un appel aux services de sécurité, surtout au secteur opérationnel Sokola 1, pour lancer les opérations conjointes FARDC-UPDF afin d'anticiper ces mouvements », a-t-il plaidé.

La société civile exhorte également la population et les agriculteurs à redoubler de vigilance et à dénoncer toute présence suspecte aux services de sécurité pour prévenir de nouvelles attaques.