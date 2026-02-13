Congo-Kinshasa: Réaménagement du calendrier pour l'élection du gouverneur et vice-gouverneur du Sankuru

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a annoncé, jeudi 12 février, le réaménagement du calendrier de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de la province du Sankuru. Cette décision vise à harmoniser la date du scrutin avec le calendrier de la session ordinaire de l'Assemblée provinciale du Sankuru, selon le communiqué de la CENI. Le calendrier initial avait été publié le 29 janvier dernier.

Nouveau calendrier électoral

04 février : poursuite du dépôt des candidatures auprès du Secrétariat exécutif provincial à Lusambo.

04 mars : publication de la liste provisoire des candidats Gouverneurs et Vice-Gouverneurs.

23 mars : publication de la liste définitive des candidats Gouverneurs et Vice-Gouverneurs.

03 au 05 avril : campagne électorale des candidats.

07 avril : élection et publication des résultats provisoires.

24 avril : publication des résultats définitifs.

Ce scrutin intervient dans un contexte politique particulier. Le gouverneur sortant, Victor Kitenge, avait été déchu le 26 mai dernier par l'Assemblée provinciale. Les députés l'accusaient notamment de mauvaise gestion des affaires provinciales, en particulier sur le plan sécuritaire, ainsi que le refus de répondre à leurs convocations.