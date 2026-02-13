Congo-Kinshasa: Rareté des produits de première nécessité à Shabunda à cause de la détérioration de l'axe Matili-Mungembe

13 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La principale voie d'approvisionnement de la ville de Shabunda (Sud-Kivu) depuis Kindu (Maniema) est complètement détériorée sur l'axe Matili-Mungembe, plus précisément au niveau de Kalipa. Cette situation entraîne une rareté des produits de première nécessité sur le marché local, avec pour conséquence une flambée des prix.

En mission d'itinérance, le ministre provincial de la Justice, Faustin Mayani, a constaté la gravité du problème et rassuré que le gouvernement provincial s'emploiera rapidement à rendre praticable ce tronçon de 12 km.

« Il y a des difficultés d'approvisionnement de Shabunda à partir de Beni, où un kilo de marchandises coûte 3 dollars. Pourtant, Shabunda est proche de Kindu, mais la route est bloquée sur seulement 12 km. Si ce tronçon est réhabilité, les produits de première nécessité pourront venir de Kindu et approvisionner la ville », a déclaré Faustin Mayani.

Actuellement, ajoute-t-il, « les approvisionnements en provenance de Beni sont essentiellement constitués de boissons, ce qui n'aide pas la population qui attend plutôt du sel, du savon et d'autres denrées de base. L'implication de l'autorité est donc importante pour décourager l'importation de boissons fortement alcoolisées ».

