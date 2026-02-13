Sénégal: Berlinale 2026 - La délégation sénégalaise est arrivée à Berlin

La délégation officielle du Sénégal à la 76ème Festival international du film de Berlin communément appelé la Berlinale (12-22 février) est arrivée ce vendredi dans la capitale allemande, sous la conduite du secrétaire d'Etat en charge de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique, Bacary Sarr pour soutenir les films sénégalais en compétition officielle.

Arrivée aux alentours de 10 heures (heure locale) à l'Aéroport Brandenburg, la délégation est composée, en plus du secrétaire d'Etat et de son chef de cabinet, Khady Diédhiou, du directeur de la cinématographie et de l'audiovisuel, Germain Coly, du secrétaire permanent du Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (FOPICA), Alioune Kéba Badiane ainsi que de la directrice de l'Agence culturelle africaine (ACA), Aminata Diop Johnson.

A cette délégation s'ajoute les cinéastes et autres techniciens des deux films sénégalais sélectionnés pour cette édition.

Le film "Les âmes du Fouta" du jeune réalisateur Alpha Diallo a été sélectionné dans la compétition officielle du court métrage de la 76ème édition du Festival international du film de Berlin qui se tient du 12 au 22 février.

Cette production explore des thèmes comme les traditions, les croyances et les bouleversements sociaux par la mise en scène d'une mère qui défie les traditions pour enterrer son fils.

Également en lice, le film "Dao" du réalisateur sénégalais Alain Gomis, un long-métrage de 185 minutes mêlant mémoire, héritage et réconciliation intérieure à travers une histoire captivante, caractérisée par deux célébrations de la vie: un mariage en France et une commémoration en Guinée-Bissau.

Si le film en est à sa première mondiale, son réalisateur lui, en est à sa troisième course à l'Ours d'Or, avec une distinction (Ours d'argent) remportée en 2017 grâce à son film à succès " Félicité", suite à sa première sélection en 2012 pour son film "Tey" (Aujourd'hui).

Avec ces nouvelles sélections, Alain Gomis et Alpha Diallo rallongent la liste des réalisateurs sénégalais ayant compéti dans ce prestigieux festival du cinéma.

Le film "Demba" du réalisateur Mamadou Dia a concouru à la Berlinale 2024, qui a consacré la réalisatrice Mati Diop pour son film "Dahomey ".