Sénégal: Les coopératives agricoles et l'élevage, des 'priorités absolues' (Ministre)

Linguère — Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, souhaite voir 90 % des ressources de son département revenir aux coopératives agricoles communautaires (CAC), à l'alimentation du bétail et à la santé animale, domaines qu'il considère comme des "priorités absolues" pour le développement du sous-secteur de l'élevage.

"Tant que je serai ministre, 90 % du budget seront concentrés sur les coopératives agricoles communautaires", a-t-il assuré, lançant un appel à ses collaborateurs et aux partenaires techniques et financiers pour aligner leurs interventions sur ces priorités.

Mabouba Diagne s'adressait à des journalistes, jeudi, au terme d'une tournée effectuée à Labgar, Téssékéré et Dahra, dans la zone sylvopastorale, correspondant au département de Linguère.

"Je lance un appel à mes collaborateurs, aux chefs de projet et aux partenaires techniques et financiers : 90 % de nos ressources doivent aller à l'alimentation du bétail et à la santé animale", a-t-il déclaré.

"Pour réussir le pari de l'élevage, il est absolument nécessaire, voire vital, de gagner la bataille de l'alimentation du bétail", a-t-il soutenu.

Selon lui, le Sénégal compte environ 4,5 millions de bovins, ce qui nécessite la production de 337.000 hectares de cultures fourragères entre janvier et juillet pour assurer leur alimentation.

Il a signalé que dans ce domaine, la stratégie du gouvernement repose sur la mise en place de coopératives agricoles communautaires (CAC), déjà lancées à Téssékéré et Labgar.

Ces structures devraient permettre d'aménager des périmètres fourragers, d'installer des forages pastoraux, de renforcer les postes vétérinaires et de développer des unités de transformation laitière au profit des jeunes et des femmes.

Il a également insisté sur la nécessité de formaliser et de financer les jeunes éleveurs, saluant au passage les efforts du projet Agri-jeunes et d'autres initiatives portant sur la réalisation de périmètres fourragers dans la zone.