Sénégal: Après la Coupe du Sénégal, AJEL et GF se retrouvent en championnat

Dakar — Le derby du département de Rufisque, entre AJEL-Génération Foot, est l'un des matchs phares de la 15e et ultime journée de la phase aller de la Ligue 1, prévue ce week-end.

Remake de la rencontre des 16es de finale de la Coupe du Sénégal jouée jeudi dernier, le derby de Rufisque va opposer AJEL à Génération Foot, dimanche, au stade Ngalandou Diouf.

Les Académiciens de Génération Foot ont réalisé un joli coup en écartant (2-0) AJEL à l'issue des 16e de finale de la Coupe nationale.

Les deux formations se retrouvent trois jours après, avec GF en favori, après avoir infligé à AJEL, deuxième du classement, son troisième revers de la saison, toutes compétitions confondues.

Mais les "rouge et blanc" auront à coeur de rebondir, histoire d'éviter une deuxième défaite consécutive en championnat et de prendre leur revanche sur leurs voisins et adversaires.

Mais AJEL doit hausser son niveau pour faire déjouer les Académiciens de Dény Biram Ndao.

AJEL, qui compte le même nombre de points (24) que le leader de la Ligue 1, l'US Gorée, veut terminer en beauté la phase aller du championnat.

Après un début de saison un peu compliqué, GF est en train de retrouver sa forme de la deuxième partie de la précédente saison.

Avec un effectif constitué de jeunes joueurs, les Grenats veulent s'approcher davantage du podium afin de se positionner pour la phase retour du championnat.

GF peut aussi compter sur le fait d'avoir jusque-là remporté trois de ses quatre matchs contre AJEL.

La 15e journée sera marquée aussi par le déplacement du leader, US Gorée, sur la Petite-Côte pour y affronter le Stade de Mbour.

Les insulaires visent les trois points dans l'optique de bien terminer la phase aller du championnat, comme l'année dernière.

En face, le Stade de Mbour, éliminé mercredi en Coupe du Sénégal, est en quête d'un troisième succès cette saison.

Les Mbourois ont enregistré jusqu'à présent deux victoires, deux défaites et 10 matchs nuls.

Voici le programme de la 15e journée de Ligue 1 :

Samedi :

Teungueth FC-Guédiawaye FC

Dimanche :

AJEL-GF, DSC-Casa Sports Jaraaf-Cambérène, SONACOS-AS, Stade de Mbour-Gorée

Lundi :

Wally Daan -Linguère