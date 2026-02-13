Sénégal: Starlink - Les intérêts du Sénégal 'pas suffisamment défendus' (Syndicalistes)

La Coordination des syndicats des opérateurs télécoms estime que les intérêts du Sénégal n'ont pas été suffisamment défendus dans le déploiement de Starlink au Sénégal.

Dans un communiqué transmis à l'APS, le syndicat a notamment annoncé son intention d'initier, "dans les prochains jours, une série de rencontres d'échanges avec l'ensemble des acteurs du numérique, la société civile ainsi que les forces vives de la nation", dans l'optique de promouvoir "la transparence et la souveraineté numérique du Sénégal".

La coordination s'est aussi interrogée sur "les conditions d'implantation de Starlink" dans le pays, en ce qui concerne notamment "le régime d'exploitation et le contenu de son cahier des charges".

Elle précise toutefois que cette démarche ne vise pas à "s'opposer à la concurrence", mais plutôt à "exiger la transparence dans un secteur aussi vital et stratégique pour notre nation que le numérique", souligne le communiqué.

Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, avait assuré que le déploiement de Starlink au Sénégal a respecté toutes les règles édictées par le Code des télécommunications.

"Les règles ont été suivies, que ça soit avec Starlink ou d'autres canaux, avec les différentes parties prenantes", dans le respect des dispositions en vigueur, "telles que l'édicte le Code des télécommunications", a-t-il dit.

Le ministre a rappelé que tout opérateur est régi par le Code des télécommunications, sans toutefois donner d'éléments de réponse sur le type de licence ou d'autorisation accordé à Starlink.

"L'Etat du Sénégal a fait le choix de discuter avec d'autres opérateurs satellitaires, y compris les opérateurs du Sénégal en mesure de déployer cette technologie", avait soutenu Alioune Sall.

Il a rappelé qu'il existe "540 zones blanches où la couverture est nulle à travers 700 localités, ce sont des impacts considérables sur 7 millions de Sénégalais non connectés mais aussi des impacts sur l'économie".