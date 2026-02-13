Sénégal: Mabouba Diagne veut faire du CRZ de Dahra un pôle d'excellence en production vaccinale

13 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Linguère — Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, a fait part de sa volonté de faire du Centre de recherches zootechniques (CRZ) de Dahra un pôle d'excellence en matière de recherche, de production vaccinale et d'amélioration génétique.

M. Diagne a exprimé ce souhait après avoir visite jeudi cette infrastructure située dans le département de Linguère et qui abrite un centre d'amélioration génétique, une bergerie de zébus Gobra et un laboratoire de vaccins.

"Ici, nous n'avons rien à envier au reste du monde", a-t-il déclaré après avoir notamment visité le centre de vaccination, récemment doté d'un financement de 500 millions de francs CFA de la Banque africaine de développement (BAD) pour l'acquisition d'équipements de dernière technologie.

Le ministre de l'Agriculture a toutefois relevé un déficit de moyens au niveau du Centre de recherches zootechniques, avant d'échanger avec les techniciens sur les pistes de solutions, notamment à travers des partenariats publics-privés. Il a toutefois salué le potentiel dudit centre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Le site dispose de 6 800 hectares exploitables, avec des possibilités d'installation de forages et d'aménagement de grands périmètres de cultures fourragères", a précisé Mabouba Diagne, estimant que ces atouts pourraient contribuer à la reconstruction du capital semencier et à l'autosuffisance en vaccins.

La tournée du ministre de l'Agriculture a débuté à Labgar par la visite d'un forage dédié aux cultures fourragères, avant de se poursuivre à Téssékéré, où le ministre a visité une coopérative agricole communautaire de 40 hectares, dont 7 hectares irrigués, un magasin de stockage d'aliments de bétail et un cabinet de soins vétérinaires.

Il a réaffirmé, sur place, l'engagement des autorités à faire de l'élevage "un pilier majeur" de l'économie nationale, saluant la mobilisation des acteurs locaux et l'accompagnement des partenaires techniques et financiers.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.