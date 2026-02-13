Sénégal: Mabouba Diagne veut faire du CRZ de Dahra un pôle d'excellence en production vaccinale

Linguère — Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, a fait part de sa volonté de faire du Centre de recherches zootechniques (CRZ) de Dahra un pôle d'excellence en matière de recherche, de production vaccinale et d'amélioration génétique.

M. Diagne a exprimé ce souhait après avoir visite jeudi cette infrastructure située dans le département de Linguère et qui abrite un centre d'amélioration génétique, une bergerie de zébus Gobra et un laboratoire de vaccins.

"Ici, nous n'avons rien à envier au reste du monde", a-t-il déclaré après avoir notamment visité le centre de vaccination, récemment doté d'un financement de 500 millions de francs CFA de la Banque africaine de développement (BAD) pour l'acquisition d'équipements de dernière technologie.

Le ministre de l'Agriculture a toutefois relevé un déficit de moyens au niveau du Centre de recherches zootechniques, avant d'échanger avec les techniciens sur les pistes de solutions, notamment à travers des partenariats publics-privés. Il a toutefois salué le potentiel dudit centre.

"Le site dispose de 6 800 hectares exploitables, avec des possibilités d'installation de forages et d'aménagement de grands périmètres de cultures fourragères", a précisé Mabouba Diagne, estimant que ces atouts pourraient contribuer à la reconstruction du capital semencier et à l'autosuffisance en vaccins.

La tournée du ministre de l'Agriculture a débuté à Labgar par la visite d'un forage dédié aux cultures fourragères, avant de se poursuivre à Téssékéré, où le ministre a visité une coopérative agricole communautaire de 40 hectares, dont 7 hectares irrigués, un magasin de stockage d'aliments de bétail et un cabinet de soins vétérinaires.

Il a réaffirmé, sur place, l'engagement des autorités à faire de l'élevage "un pilier majeur" de l'économie nationale, saluant la mobilisation des acteurs locaux et l'accompagnement des partenaires techniques et financiers.