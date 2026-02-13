Sénégal: Un forum met en exergue les potentialités de la région de Thiès à travers Notto Diobasse

Thiès — Un forum consacré à l'industrialisation a mis en exergue les potentialités de la commune de Notto Diobasse (ouest) dont la position géographique peu favoriser la mise en oeuvre de projets structurants aptes à impulser le développement de cette collectivité territoriale de la région de Thiès.

La rencontre s'est tenue jeudi, sur le thème "L'industrialisation, moteur de développement local : Exemple de Notto Diobasse Smart City".

Elle s'inscrit dans le cadre des activités annuelles de l'Association de la presse locale (APL) de Thiès.

"Notre position géographique stratégique, avec des infrastructures routières et ferroviaires qui se modernisent, sans oublier la proximité de l'Aéroport international Blaise Diagne, [auquel s'ajoutera] bientôt le port de Ndayane et surtout notre capital humain, une jeunesse dynamique, des artisans talentueux, des agriculteurs résilients, sont les fondements sur lesquels nous bâtissons notre avenir industriel", a indiqué la présidente de l'APL, Khady Youm.

Mais "pour que ce potentiel se transforme en prospérité, il nous faut une vision claire, des projets structurants", a-t-elle dit, soulignant que la région de Thiès regorge de ressources minières - phosphates, attapulgite et d'autres minéraux qui "commencent tout juste à être valorisés pleinement".

"Il faut aussi mobiliser toutes les communautés, informer davantage notre jeunesse sur les progrès, ainsi que sur les projets et programmes qui participent au développement de la région", a indiqué Khady Youm.

Elle a ajouté : "C'est tout le sens de [ce] forum, à l'initiative de l'Association des journalistes de la capitale du rail, qui entend ainsi participer au développement de la nation, à travers [des rencontres], qui mettent en lumière les potentiels réels de la région de Thiès", a dit la présidente de l'APL.

"Au coeur de cette révolution territoriale, se trouve un projet emblématique : notre Smart City", relève encore la journaliste de Thiès FM, station radio régionale de la RTS (publique), présentant l'initiative d'aménagement territorial lancée par la commune de Notto Diobasse comme un "exemple lumineux de l'industrialisation comme levier de développement local", thématique de ce forum économique.

L'APL a ainsi invité l'ensemble des collectivités territoriales du département à "oeuvrer main dans la main", pour le développement de nos terroirs.

"La Nouvelle ville de Thiès est un cadre dans lequel nous avons porté le projet de Notto Diobasse Smart city, le domaine industriel pour lequel nous avons voté est de 50 hectares", a expliqué le maire de la commune de Notto Diobasse.

"Pendant quatre heures, nous avons discuté de création d'emplois pour la jeunesse, de formation professionnelle, de création de résidences pour le logement", a relevé Alioune Sarr.

Pour l'élu, le prochain pôle pétrochimique du Sénégal doit être installé à Thiès, une "ville minière", dont l'arrière-pays concentre des réserves de "100 millions de tonnes de basalte, 50 millions de tonnes d'attapulgite".

"Thiès, c'est aussi le pétrole de Kayar, en plus des cimenteries", a-t-il relevé.

"Si à Thiès, nous transformons seulement la moitié des réserves de gaz et de pétrole, nous créons 136.000 emplois", affirme le maire Alioune Sarr.