Sénégal: Universités publiques - L'Assemblée nationale met sur pied une mission d'information parlementaire

Dakar — L'Assemblée nationale a annoncé avoir mis en place une mission d'information sur la situation d'instabilité des universités, en vue de trouver des "solutions conjoncturelles et structurelles" à la crise à laquelle ce secteur se trouve confronté.
Selon un communiqué reçu vendredi à l'APS, "dans le cadre de sa mission de contrôle des politiques éducatives, la commission de l'éducation, de la jeunesse, des sports et des loisirs de l'Assemblée nationale du Sénégal" a été saisie, début février, "pour la mise sur pied d'une mission d'information parlementaire sur la situation d'instabilité constatée dans les universités publiques du pays".
Après avoir donné "une suite favorable" à cette requête, une mission d'information composée de 11 députés issus de toutes les sensibilités politiques représentées à l'Assemblée a été installée le 9 février dernier.
Selon la même source, cette mission d'information vise à "s'enquérir de la situation d'instabilité dans les universités publiques, à interroger les perspectives de toutes les parties prenantes et à recueillir toute la documentation pertinente dans le but d'aider les députés à formuler une analyse juste et probante sur les causes, les conséquences et les pistes de solutions conjoncturelles et structurelles à la crise actuelle".
La commission parlementaire en charge de l'éducation "réaffirme son attachement à la promotion d'un enseignement supérieur apaisé et performant, garant de l'avenir de la jeunesse sénégalaise et du développement du pays".
Voici la liste des membres composants la mission d'information
- El Hadji Guèye, président
- Ndèye Marie Sané, 1ère vice-présidente
- Moussa Sarr, 2ème vice-président
- Saliou Ndione, Rapporteur
- Barane Fofana
- Amy Dabo
- Cherif Ahmed DICKO
- Abdourahmane Diouf
- Marie Hélène Diouf
- Mamadou Sèye
- Adama Tandjigora