Sénégal: Universités publiques - L'Assemblée nationale met sur pied une mission d'information parlementaire

13 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)
Par FD-OID-BK

Dakar — L'Assemblée nationale a annoncé avoir mis en place une mission d'information sur la situation d'instabilité des universités, en vue de trouver des "solutions conjoncturelles et structurelles" à la crise à laquelle ce secteur se trouve confronté.

Selon un communiqué reçu vendredi à l'APS, "dans le cadre de sa mission de contrôle des politiques éducatives, la commission de l'éducation, de la jeunesse, des sports et des loisirs de l'Assemblée nationale du Sénégal" a été saisie, début février, "pour la mise sur pied d'une mission d'information parlementaire sur la situation d'instabilité constatée dans les universités publiques du pays".

Après avoir donné "une suite favorable" à cette requête, une mission d'information composée de 11 députés issus de toutes les sensibilités politiques représentées à l'Assemblée a été installée le 9 février dernier.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon la même source, cette mission d'information vise à "s'enquérir de la situation d'instabilité dans les universités publiques, à interroger les perspectives de toutes les parties prenantes et à recueillir toute la documentation pertinente dans le but d'aider les députés à formuler une analyse juste et probante sur les causes, les conséquences et les pistes de solutions conjoncturelles et structurelles à la crise actuelle".

La commission parlementaire en charge de l'éducation "réaffirme son attachement à la promotion d'un enseignement supérieur apaisé et performant, garant de l'avenir de la jeunesse sénégalaise et du développement du pays".

Voici la liste des membres composants la mission d'information

  1. El Hadji Guèye, président
  2. Ndèye Marie Sané, 1ère vice-présidente
  3. Moussa Sarr, 2ème vice-président
  4. Saliou Ndione, Rapporteur
  5. Barane Fofana
  6. Amy Dabo
  7. Cherif Ahmed DICKO
  8. Abdourahmane Diouf
  9. Marie Hélène Diouf
  10. Mamadou Sèye
  11. Adama Tandjigora

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.