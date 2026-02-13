Sénégal: Ligue 2 - Le derby Guelwaars FC-Jamono de Fatick, attraction de la 15e journée

13 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le derby de Fatick, qui va opposer dimanche Guelwaars FC au Jamono Fatick est l'une des attractions de la 15e journée de la Ligue 2 de football.

Relégué en Ligue 2 à la fin de la saison dernière, Jamono Fatick affronte Guelwaars FC, équipe nouvellement promue, dimanche, au Stade Massène Sène, dans la capitale du Sine.

L'équipe de Jamono Fatick va se rapprocher un peu plus du podium en cas de victoire dans ce derby, alors que Guelwaars FC cherche à s'éloigner du bas du classement pour espérer se maintenir en Ligue 2.

Pendant ce temps, le leader, l'AS Douanes, rend visite au quatrième pour conserver son fauteuil.

Voici le programme de la 15e journée de Ligue 2 :

Dimanche :

AS Kaffrine-Teranga SC, Amitié FC-Essamaye FC, As Saloum-AS Douanes, Ndiambour-Port, DUC-Oslo, Guelwaars FC-Jamono de Fatick

Lundi :

Thiès FC-AS Bambey, Diambars SC-NGB

