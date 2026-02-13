Maroc: Le HCP mobilise les institutions pour anticiper les défis des ressources à l'horizon 2040

Face aux enjeux hydriques, aux exigences de la transition énergétique, aux défis de la sécurité alimentaire et à la pression démographique, le Haut-commissariat au plan (HCP) a accueilli la réunion du comité de pilotage pour le lancement de l'étude prospective sur le Nexus Eau-Energie-Alimentation (EEA) à l'horizon 2040, en association avec le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Economie et des Finances, le ministère de l'Equipement et de l'Eau, le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable et Bank Al Maghrib.

L'étude combinera prospective et modélisation pour éclairer les arbitrages publics à long terme Cette initiative s'inscrit dans le cadre des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi, que Dieu L'assiste, appelant à renforcer la cohérence des politiques de développement. Elle traduit l'esprit du nouveau modèle de développement (NMD), qui recommande d'adopter une approche systémique et de dépasser les approches en silos pour construire une action publique plus efficace et orientée vers des résultats concrets pour le citoyen.

Penser ensemble des ressources vitales interdépendantes

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'eau, l'énergie et l'alimentation sont au cœur de la vie quotidienne des Marocains et de la résilience du pays. Une décision énergétique a des effets directs sur l'eau ; un choix agricole impacte la sécurité alimentaire, l'usage des ressources hydriques et la demande énergétique. Penser ces enjeux séparément n'est plus une option. L'approche Nexus vise précisément à comprendre, quantifier et anticiper ces interdépendances profondes afin d'éclairer les arbitrages publics à long terme.

Démarche prospective rigoureuse au service de la décision publique

Conçue selon une approche à la fois qualitative et quantitative, l'étude combine intelligence collective multi-acteurs, prospective stratégique et modélisation économique et environnementale. Elle permettra de construire des scénarios contrastés à l'horizon 2040, d'en mesurer les impacts socio-économiques et territoriaux, et d'identifier les trajectoires possibles ainsi que les arbitrages nécessaires pour une gestion durable et résiliente des ressources.

Cette réflexion intersectorielle vise à mettre en évidence les synergies, tensions et choix structurants entre les politiques de l'eau, de l'énergie et de l'alimentation, et à relier ces choix à leurs conséquences sur la croissance, l'emploi, le pouvoir d'achat, le bien-être des ménages et les équilibres macroéconomiques.

Alliance institutionnelle au service du citoyen

Menée en étroite coordination avec les départements concernés, et associant experts, société civile, opérateurs et décideurs dans une démarche participative, l'étude Nexus se positionne comme un outil d'aide à la décision stratégique. Au-delà des modèles et des scénarios, l'enjeu est fondamentalement citoyen : garantir un accès équitable à l'eau et à l'énergie, renforcer la sécurité alimentaire à des prix soutenables, accroître la résilience face aux chocs climatiques et économiques, et réduire les inégalités sociales et territoriales.

En plaçant la gestion intégrée du Nexus Eau-Energie-Alimentation au cœur de la prospective nationale, le HCP entend contribuer à une action publique plus cohérente, plus lisible et plus utile, au service d'un Etat stratège qui anticipe, arbitre et agit par la donnée et l'impact.