Burkina Faso: Baisse de 3,7% de la production industrielle au troisième trimestre 2025

13 Février 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

La production industrielle en volume au Burkina Faso a enregistré une baisse de 3,7% au troisième trimestre 2025, selon l'Institut national de la statistique et de la démographie (INSD).

« Cette diminution est attribuable à la baisse simultanée de la production dans les industries de production d'électricité et d'eau (-23,0%) et dans les industries manufacturières (-11,3%), atténuée par la hausse dans les industries extractives (+14,9%) » explique l'INSD. Selon toujours cette structure, par rapport au même trimestre de l'année précédente, le volume de la production connait également une baisse de 13,4%.

La production en volume dans les industries extractives connait une hausse de 14,9% au troisième trimestre 2025. Selon l'INSD, cette augmentation de la production en volume est imputable essentiellement à la hausse observée dans les activités d'extraction de minerais métalliques (+14,6%) et de soutien aux industries extractives (+38,6%). Par rapport au même trimestre de l'année 2024, le volume de la production a connu une baisse de 21,9%.

Quant à la production en volume dans les industries manufacturières, elle connait une baisse de 11,3% par rapport au trimestre précédent. « Cette situation est soutenue essentiellement par la baisse de la production observée dans les industries de la métallurgie (-71,7%), de la fabrication de produits à base de tabac (-35,4%), de la fabrication de meubles et matelas (-20,3%), de fabrication de boissons (-19,5%), de travail du caoutchouc et du plastique (-18,3%) », note l'INSD.

Sur un autre registre, la hausse de la production en volume observée dans les activités d'imprimerie et de de reproduction d'enregistrements (+189,9%), de fabrication du papier et du carton (+120,4%), de fabrication de produits chimiques (+76,5%), du travail du bois et fabrication d'articles en bois hors meubles (+30,2%) et de fabrication de produits alimentaires (+13,4%), a atténué la tendance baissière de l'activité des industries manufacturières. Comparativement au même trimestre de l'année 2024, la production en volume des industries manufacturières a connu également une baisse de -13,3%.

Concernant la baisse de 23% de la production en volume d'électricité et d'eau par rapport au trimestre précédent, l'INSD l'attribue principalement à la diminution de la production d'électricité (-31,4%). Par rapport au même trimestre de l'année 2024, la production d'électricité et d'eau a connu une hausse de 9,4%.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

