Ile Maurice: La goutte de trop...

13 Février 2026
L'Express (Port Louis)
Par Stewelderson Casimir

La colère est montée d'un cran ce matin à Grand-Gaube. Excédés par plus de trois jours sans approvisionnement en eau, des habitants sont descendus dans les rues pour exprimer leur ras-le-bol. Ils dénoncent une situation devenue, selon eux, «intenable».

Dans plusieurs quartiers de ce village du nord, les robinets sont à sec depuis le début de la semaine. Les familles doivent s'organiser comme elles peuvent pour cuisiner, se laver ou encore répondre aux besoins essentiels du quotidien. Certains affirment avoir dû acheter de l'eau en bouteille, d'autres comptent sur la solidarité des proches vivant dans des régions non affectées. Contacté, le ministère de l'Énergie et des services publics affirme être au courant de la situation. Selon les explications fournies, le problème serait dû à un breaker tombé en panne, ce qui a affecté une pompe et ainsi, le système d'alimentation d'eau dans la région.

Des techniciens du Central Electricity Board sont en route pour effectuer les réparations nécessaires. Les autorités assurent que tout est mis en oeuvre pour rétablir la situation dans les plus brefs délais. En attendant, des camions-citernes ont été dépêchés sur le terrain afin d'approvisionner les habitants en eau potable.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.