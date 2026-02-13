Ile Maurice: La goutte de trop...

La colère est montée d'un cran ce matin à Grand-Gaube. Excédés par plus de trois jours sans approvisionnement en eau, des habitants sont descendus dans les rues pour exprimer leur ras-le-bol. Ils dénoncent une situation devenue, selon eux, «intenable».

Dans plusieurs quartiers de ce village du nord, les robinets sont à sec depuis le début de la semaine. Les familles doivent s'organiser comme elles peuvent pour cuisiner, se laver ou encore répondre aux besoins essentiels du quotidien. Certains affirment avoir dû acheter de l'eau en bouteille, d'autres comptent sur la solidarité des proches vivant dans des régions non affectées. Contacté, le ministère de l'Énergie et des services publics affirme être au courant de la situation. Selon les explications fournies, le problème serait dû à un breaker tombé en panne, ce qui a affecté une pompe et ainsi, le système d'alimentation d'eau dans la région.

Des techniciens du Central Electricity Board sont en route pour effectuer les réparations nécessaires. Les autorités assurent que tout est mis en oeuvre pour rétablir la situation dans les plus brefs délais. En attendant, des camions-citernes ont été dépêchés sur le terrain afin d'approvisionner les habitants en eau potable.