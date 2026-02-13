Ile Maurice: La fourniture d'eau bientôt rétablie

13 Février 2026
L'Express (Port Louis)
Par Stewelderson Casimir

Alors que la colère était montée d'un cran ce matin à Grand-Gaube après plus de trois jours sans approvisionnement en eau, la pompe défectueuse a été réparée en fin de matinée et est à nouveau opérationnelle.

Des habitants étaient descendus dans les rues pour exprimer leur ras-le-bol, dénonçant une situation «intenable». Dans plusieurs quartiers, les robinets étaient à sec depuis le début de la semaine. Les familles ont du s'organiser comme elles le pouvaient pour cuisiner, se laver ou encore répondre aux besoins essentiels du quotidien. Certains ont affirmé avoir dû acheter de l'eau en bouteille, d'autres ont dû compter sur la solidarité des proches vivant dans des régions non affectées.

Des camions-citernes ont été dépêchés sur le terrain afin d'approvisionner les habitants en eau potable en attendant les réparations. Des techniciens du Central Electricity Board ont effectué les réparations nécessaires et la fourniture d'eau sera rétablie en début d'après-midi.

