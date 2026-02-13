Ile Maurice: La jeunesse fait tomber les quilles du fléau

La grande finale de bowling, organisée hier soir à Strike City à Bagatelle, a marqué la clôture du Sir Abdool Razack Mohamed Memorial Community Sports Festival 2026, un événement d'envergure nationale initié en hommage à sir Abdool Razack Mohamed.

En présence du ministre du Logement et des terres, Shakeel Mohamed, et du Chairperson de la National Agency for Drug Control, Kunal Naik, cette édition a rassemblé plus de 1 500 jeunes autour de plusieurs disciplines sportives depuis son lancement en janvier.

Organisé par la Fédération sportive de la Plaine-Verte, sous le leadership de Lookman Moosun, le festival s'est voulu bien plus qu'une compétition : il a été un message fort en faveur du sport comme rempart contre la drogue et les dérives sociales. Les intervenants ont souligné l'importance de renforcer les infrastructures, d'intensifier la prévention et de multiplier les initiatives pour encadrer la jeunesse mauricienne.