Ile Maurice: Entre frisson, chance et traditions

Le vendredi 13 ne laisse jamais indifférent. Pour certains, c'est une journée à éviter, synonyme de malchance et de mauvais présages. Pour d'autres, au contraire, c'est une occasion à saisir pour tenter sa chance.

Cette réputation mystérieuse vient d'un mélange de croyances anciennes. Le chiffre 13 est souvent perçu comme un nombre «en trop», qui rompt l'équilibre du 12, symbole de perfection (12 mois, 12 signes du zodiaque, 12 apôtres). Quant au vendredi, il a longtemps été associé à des événements malheureux dans la tradition chrétienne. La combinaison des deux a donné naissance à l'un des superstitions les plus célèbres au monde.

La culture populaire a largement renforcé cette image. La série de films d'horreur Vendredi 13 a fait du masque de Jason Voorhees une icône de la peur, ancrant définitivement cette date dans l'imaginaire collectif. Pourtant, dans plusieurs pays, le vendredi 13 est aussi vu comme un jour de chance : les loteries enregistrent souvent une hausse de participation et certains joueurs misent tout sur cette date jugée porte-bonheur.

À Maurice comme ailleurs, le vendredi 13 est surtout une curiosité culturelle, un petit frisson dans un quotidien bien réel. Qu'on y croie ou non, il rappelle combien les mythes et les traditions continuent de façonner notre rapport au hasard et à la chance.