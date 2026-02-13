Afrique: Triathlon - Quatre Mauriciens en lice en Égypte aujourd'hui

13 Février 2026
L'Express (Port Louis)
Par Stéphane Benoît

Les Championnats d'Afrique de triathlon juniors se déroulent à Galala City, en Égypte, aujourd'hui, dans le cadre d'un événement continental organisé du 12 au 14 février. La journée d'aujourd'hui sera consacrée aux épreuves juniors, considérées comme un rendez-vous majeur du calendrier africain.

Maurice sera représentée par quatre athlètes : Keira Rajabalee chez les filles et Timothée Allet, Rémi Samouilhan et Caesar Marie chez les garçons. Les jeunes triathlètes sont accompagnés de Floriane St-Louis, qui encadrera la délégation mauricienne lors de cette compétition d'envergure.

Nos représentants s'affronteront sur la distance sprint, soit 750 mètres de natation en eau libre, 20 kilomètres de cyclisme et 5 kilomètres de course à pied. Ces championnats représentent un enjeu important puisqu'ils constituent une étape déterminante dans la course à la qualification pour les Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 (31 novembre - 13 novembre).

Dans le décor moderne de Galala City, au bord de la mer Rouge, les jeunes Mauriciens auront ainsi l'occasion de se mesurer aux meilleurs jeunes triathlètes du continent et de défendre les couleurs du quadricolore en Afrique.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.