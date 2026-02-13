Afrique: Triathlon - Quatre Mauriciens en lice en Égypte aujourd'hui

Les Championnats d'Afrique de triathlon juniors se déroulent à Galala City, en Égypte, aujourd'hui, dans le cadre d'un événement continental organisé du 12 au 14 février. La journée d'aujourd'hui sera consacrée aux épreuves juniors, considérées comme un rendez-vous majeur du calendrier africain.

Maurice sera représentée par quatre athlètes : Keira Rajabalee chez les filles et Timothée Allet, Rémi Samouilhan et Caesar Marie chez les garçons. Les jeunes triathlètes sont accompagnés de Floriane St-Louis, qui encadrera la délégation mauricienne lors de cette compétition d'envergure.

Nos représentants s'affronteront sur la distance sprint, soit 750 mètres de natation en eau libre, 20 kilomètres de cyclisme et 5 kilomètres de course à pied. Ces championnats représentent un enjeu important puisqu'ils constituent une étape déterminante dans la course à la qualification pour les Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 (31 novembre - 13 novembre).

Dans le décor moderne de Galala City, au bord de la mer Rouge, les jeunes Mauriciens auront ainsi l'occasion de se mesurer aux meilleurs jeunes triathlètes du continent et de défendre les couleurs du quadricolore en Afrique.