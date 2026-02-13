Ile Maurice: Le groupe Ciel affiche une performance opérationnelle en croissance

Le groupe Ciel enregistre un bénéfice net après impôt de Rs 2,2 milliards, soutenu par une contribution favorable de la majorité de ses pôles d'activité. Son chiffre d'affaires s'élève à Rs 20,7 milliards, tandis que l'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation) - atteint Rs 4,1 milliards.

C'est ce qu'indiquent les résultats financiers du premier semestre, publiés hier. Ces chiffres démontrent que le groupe affiche une performance opérationnelle en croissance dans un environnement économique en constante évolution. Selon Guillaume Dalais, Group Chief Executive de CIEL Ltd, c'est la diversification du portefeuille du groupe qui contribue à renforcer sa résilience. «Les pôles Santé et Services Financiers, en Afrique de l'Est, poursuivent une trajectoire de croissance solide», souligne-t-il.

Au niveau du chiffre d'affaires, une progression de 10 % est notable. Celle-ci s'explique principalement par la solide performance des hôtels Sunlife du pays, l'amélioration des revenus bancaires de BNI Madagascar ainsi que la croissance continue de C-Care à Maurice et en Afrique de l'Est.

+20% D'EBITDA

Quant au chiffre de l'EBITDA - qui permet de mesurer la performance opérationnelle réelle du groupe, indépendamment des charges financières et fiscales -, établi à Rs 4,1 milliards, il démontre que la marge d'EBITDA a observé une progression de 20 %. Ce, malgré une contribution plus modérée du pôle Textile, dans un contexte marqué par des pressions sur les opérations régionales liées aux incertitudes entourant le renouvellement de l'African Growth and Opportunity Act (AGOA).

Toutefois,selon Guillaume Dalais, «les évolutions récentes autour de l'AGOA, ainsi que les accords commerciaux entre l'Inde, les États-Unis et l'Union européenne apportent également des perspectives plus favorables pour le pôle Textile. Ce qui conforte notre ambition stratégique de renforcer notre plateforme industrielle en Inde, nous positionnant favorablement pour soutenir une croissance durable.»

Un autre indicateur de bonne performance pour ce premier semestre est le flux de trésorerie disponible qui s'élève à Rs 1,4 milliard, reflétant des revenus opérationnels solides et une réduction des investissements récurrents. Pour ce qui est de la dette nette, elle a atteint Rs 17,2 milliards.

Selon les indications, celle-ci observe une légère augmentation, principalement en raison des rénovations des établissements hôteliers au sein du portefeuille Riveo, de la consolidation des investissements de CIEL dans le pôle Santé, ainsi que d'un besoin en fonds de roulement plus élevé au cours de la période. Malgré cette hausse de l'endettement, le ratio reste maîtrisé à 32,0 %, avec la dette nette représentant 2,2 fois l'EBITDA.

En ce qui concerne les actionnaires, le bénéfice qui leur est attribuable s'établit à Rs 1,11 milliard, soit un bénéfice par action de Rs 0,65. Rappelons que ce groupe international mauricien, présent dans six secteurs d'activités - Textile, Services Financiers, Santé, Hôtellerie, Foncier et Agro - et opérant dans plus de dix pays en Afrique et en Asie, a réalisé un chiffre d'affaires de Rs 38 milliards au 30 juin 2025.