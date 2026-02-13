Afrique: Conseil de paix et de sécurité - Le pays et ses pairs planchent sur les crises au Soudan et en Somalie

A peine la Côte d'Ivoire a été réélue pour deux ans (2026-2028) qu'elle imprime sa marque sur les questions sécuritaires dans le continent. Le jeudi 12 février 2026, Nialé Kaba, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, qui représente le pays à Addis-Abeba, a activement participé à la réunion ministérielle du Conseil de paix et de sécurité (Cps) de l'Union africaine (Ua).

Cette session, intégrée aux travaux de la 48e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Ua, s'est axée sur les crises au Soudan et en Somalie, en prélude au 39e sommet des chefs d'État et de gouvernement prévu les 14 et 15 février 2026.

À cette tribune stratégique, la cheffe de la diplomatie ivoirienne a réaffirmé la vision d'Abidjan en matière de prévention et de gestion des conflits. « La stabilité du continent repose sur notre capacité collective à anticiper, dialoguer et agir de manière concertée », a-t-elle déclaré, plaidant pour un engagement accru des États membres et un soutien renforcé aux mécanismes africains de médiation.

Les réunions du Conseil de paix et de sécurité ont pour objectif d'élaborer des stratégies collectives, notamment à travers des mises à jour sur les résolutions de l'Ua, l'engagement des États membres ainsi que la coopération avec l'Autorité intergouvernementale sur le développement (Igad) et les partenaires internationaux. Les situations au Soudan et en Somalie, marquées par des défis sécuritaires persistants et des urgences humanitaires, ont suscité des échanges nourris entre les délégations.

Créé en 2002 et opérationnel depuis 2004, le Cps constitue le pilier de l'Architecture africaine de paix et de sécurité. Il prévient, gère et règle les conflits, autorise des opérations de maintien de la paix via la Force africaine en attente (Faa) et peut imposer des sanctions en cas de changements anticonstitutionnels de gouvernement.

Réélue aux côtés de la Rdc, de la Sierra Leone et de l'Ouganda, la Côte d'Ivoire conserve ainsi son siège au sein de cet organe clé composé de 15 membres. Par sa participation active, Nialé Kaba a illustré le leadership ivoirien et réaffirmé « l'engagement constant de la Côte d'Ivoire pour une Afrique stable, solidaire et résolument tournée vers la paix durable ».