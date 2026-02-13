Cote d'Ivoire: Immobilier - La CNPC CI propose sa stratégie pour freiner la hausse des loyers à Abidjan

La Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire (CNPC CI) a tenu sa rentrée solennelle le mercredi 11 février 2026, à Cocody. Cette cérémonie marquée par la présentation des voeux au président Siriki Sangaré, a servi de cadre à la présentation d'une feuille de route destinée à faire face à la flambée des loyers dans la capitale économique.

Devant un auditoire composé de promoteurs immobiliers et de partenaires, Siriki Sangaré a dressé un diagnostic qui met au centre de la hausse continue des loyers et qui reflète un profond déséquilibre entre l'offre et la demande.

Il a évoqué les causes structurelles bien connues : urbanisation rapide et mal encadrée, prédominance de l'autoconstruction, coûts élevés du foncier et des matériaux importés, ainsi que le poids du financement bancaire.

Il a appelé à dépasser les approches fragmentées pour bâtir un système pérenne où chaque acteur assume son rôle. Le président de la CNPC CI a détaillé une approche systémique articulée autour de plusieurs leviers.

Il place en tête la maîtrise du foncier, notamment par la mise à disposition de zones publiques aménagées dédiées au logement social et locatif, ce qui permettrait de réduire les coûts de production.

Il salue à cet égard les efforts du ministère de l'Urbanisme pour sécuriser la propriété foncière et limiter les conflits domaniaux. Il encourage également le développement d'une véritable offre locative formelle, en particulier dans les segments sociaux et intermédiaires, rompant ainsi avec le modèle dominant orienté vers l'accession à la propriété.

À cela s'ajoutent l'amélioration de la bancabilité des projets, la mobilisation de financements à long terme, la mutualisation des investissements et un recours renforcé aux partenariats public privé.

Siriki Sangaré a rappelé que seule une augmentation massive de l'offre permettra d'inverser durablement la tendance haussière des loyers, invitant les membres de la Chambre à s'engager activement pour atteindre cet objectif.

Auparavant, le vice président Dr Yamoussa Coulibaly avait salué les avancées réalisées en 2025, notamment l'obtention d'agréments par plusieurs membres.

Il a également annoncé, pour 2026, un dispositif facilitant l'accès des promoteurs aux engins de chantier grâce à un mécanisme de financement porté par la CNPC CI.

Patricia Guerrier, directrice générale d'Isis Immobilier, a exprimé sa confiance dans la capacité collective à répondre efficacement aux besoins des ménages abidjanais.

La CNPC CI entend ainsi jouer un rôle déterminant dans la transformation du marché immobilier ivoirien, au bénéfice de la population.