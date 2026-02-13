Le ministre des Infrastructures et de l'Entretien routier, Hien Sié Yacouba, a effectué, le 12 février 2026, une visite de terrain sur le chantier de prolongement de l'ex-boulevard Mitterrand, devenu boulevard Coffi Gadeau, dans la commune de Bingerville.

Ce vaste projet routier porte sur un linéaire de 10,5 kilomètres en 2x3 voies (voie express), complété par 1 kilomètre en 2x3 voies sur l'ancienne route de Bingerville. Lancés le 6 février 2024, les travaux affichent aujourd'hui un taux d'avancement physique de 90 %. Leur achèvement était initialement prévu pour le 5 février.

D'un coût total de 64,892 milliards de Fcfa, le projet est entièrement financé par l'État de Côte d'Ivoire. Les travaux sont réalisés par l'entreprise Pfo Construction. Au terme de la visite, le ministre a rappelé l'importance stratégique de cette infrastructure pour la capitale économique.

« Nous venons de visiter le chantier relatif au prolongement de l'ex-boulevard Mitterrand sur le boulevard Coffi Gadeau, un linéaire d'environ 10,5 kilomètres en 2x3 voies. Ce projet s'inscrit dans le cadre global des infrastructures stratégiques que nous mettons en oeuvre pour améliorer la mobilité dans le Grand Abidjan », a déclaré Hien Sié Yacouba.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon lui, l'objectif est double : désengorger Abidjan et fluidifier le trafic en direction de Bingerville, devenue un pôle urbain majeur.

« L'objectif est clair : faciliter les déplacements dans la ville d'Abidjan et surtout fluidifier le trafic vers Bingerville. Bingerville est aujourd'hui une cité universitaire et résidentielle en pleine expansion, avec un flux de circulation très important. Or, nous n'avons que deux principales voies de sortie vers le centre-ville. Il était donc nécessaire de renforcer cet axe pour rationaliser et optimiser le transport », a-t-il expliqué.

Avec un taux d'exécution estimé à 90 %, les travaux entrent dans leur phase finale. Toutefois, certaines sections nécessitent encore des aménagements spécifiques. « Il reste quelques sections à finaliser, notamment les connexions avec les voies principales et certains aménagements liés aux flux importants de circulation. Nous travaillons activement pour que l'ouvrage soit ouvert à la circulation dans les meilleurs délais », a précisé le ministre.

Il a tenu à dissiper toute idée de retard, évoquant plutôt des améliorations techniques en cours d'exécution. « Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas d'un retard. En cours d'exécution, des ajustements techniques ont été apportés afin d'améliorer la qualité et les commodités de l'infrastructure. Ces modifications visent à garantir une exploitation optimale de la voie une fois livrée », a-t-il souligné.

Le ministre a exhorté les entreprises et les équipes techniques à maintenir le rythme pour une livraison dans les délais réaménagés.

« Nous encourageons les entreprises, les bureaux de contrôle et l'ensemble des équipes mobilisées à maintenir la cadence afin que la livraison intervienne au plus tard le 20 juin », a-t-il insisté.

Pour Hien Sié Yacouba, l'enjeu dépasse la simple mise en service d'une route : il s'agit d'un investissement structurant pour l'avenir.

« Notre exigence est simple : offrir aux populations une infrastructure de qualité, durable et performante. L'argent investi doit être rentable pour les usagers et pour le pays. Nous voulons une voie moderne, capable de répondre efficacement aux besoins de mobilité actuels et futurs».

Avec ce chantier presque achevé, le prolongement du boulevard Coffi Gadeau s'annonce comme un maillon essentiel du réseau routier du Grand Abidjan et un levier majeur pour le développement urbain de Bingerville.