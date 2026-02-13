Cote d'Ivoire: Sensibilisation au VIH/SIDA - L'ONG IPSDH mène une vaste campagne visuelle le long du boulevard Coffi Gadeau

L'Organisation Non Gouvernementale Interafricaine pour la Promotion de la Santé et des Droits Humains (IPSDH) a conduit, le samedi 7 février 2026, une opération de sensibilisation axée principalement sur la communication visuelle. Cette action, destinée à interpeller à la fois les passants, usagers de la route, piétons, chauffeurs de Gbaka, conducteurs de taxis communaux ainsi que les travailleurs présents sur les chantiers, s'est déroulée tout le long du boulevard Coffi Gadeau, notamment au niveau des zones en travaux relatives à la construction des trois échangeurs.

Sous la direction de sa présidente, Josiane Koudou, l'équipe de l'ONG IPSDH a posé des affiches de prévention et a profité de chaque rencontre qu'il s'agisse de piétons, d'automobilistes ou de commerçants pour délivrer des conseils pratiques et adaptés portant sur la prévention du VIH/Sida.

Les échanges se sont voulus à la fois pédagogiques et accessibles, afin de rappeler à chacun l'importance du dépistage régulier, de la protection lors des rapports sexuels et de la réduction des comportements à risque.

Cette initiative a également été l'occasion de distribuer de préservatifs masculins et féminins, en expliquant de manière claire leur mode d'utilisation. Les équipes de sensibilisation ont par ailleurs mis l'accent sur les vertus de l'abstinence pour les personnes qui ne souhaitent pas ou n'acceptent pas d'utiliser des moyens de protection, soulignant qu'il s'agit d'une option à part entière pour réduire les risques de transmission.

Plusieurs personnalités et acteurs engagés ont pris part à cette campagne, notamment Seri Dorgelès, chargé Hygiène Sécurité Environnement à STJ ; Kambou Lucien, environnementaliste à OCG ; Noël Koné, QSE Manager à Razel ; ainsi que Josiane Koudou, présidente de l'ONG IPSDH. Leur présence a renforcé la crédibilité et l'impact de l'initiative, témoignant d'un engagement collectif pour la promotion de comportements responsables et la lutte contre la propagation du VIH/Sida.

Par cette action de proximité, l'ONG IPSDH réaffirme sa volonté de contribuer activement à la protection de la santé publique et à la défense des droits humains, en portant l'information au plus près des populations.