Cote d'Ivoire: Autonomisation économique - Le MAFEM-CI forme les femmes d'Abobo sous le parrainage de Kandia Camara

À l'initiative de Manitza Tonga, présidente fondatrice du Marathon des Femmes de Côte d'Ivoire (MAFEM-CI), une session de formation consacrée au renforcement des capacités économiques des femmes d'Abobo s'est tenue le mercredi 11 février 2026, dans la salle des mariages de la mairie.

Le lancement de la session de formation s'est déroulé en présence de Kandia Camara, Présidente du Sénat et Maire d'Abobo, marraine de la cérémonie.

Dans son adresse, la marraine a salué la détermination et la résilience des femmes ivoiriennes :

« Les femmes ivoiriennes sont courageuses, ambitieuses et travailleuses. Toutefois, il leur manque parfois la force ou les outils nécessaires pour aller plus loin. C'est pourquoi je remercie Madame Tonga, qui oeuvre à promouvoir leur bien-être à travers le sport et le marathon. Mais la formation que vous recevez aujourd'hui revêt une importance encore plus grande, car elle vous permettra d'acquérir des compétences essentielles. J'ai l'habitude de dire que tout s'apprend sur terre. Absolument tout. Et pour exceller, il est indispensable de se former et de partager les expériences des autres. »

Poursuivant son propos, elle a invité les participantes à approfondir leur maîtrise des mécanismes et pratiques qui favorisent leur ascension économique.

« Dans vos domaines respectifs, notamment dans la restauration où vous êtes très présentes, nous souhaitons voir émerger davantage de femmes cheffes d'entreprise. La Côte d'Ivoire a besoin de femmes entrepreneures. Je vous encourage à aller vers plus d'autonomie, à disposer de moyens plus conséquents et à envisager la création de vos propres sociétés », a-t-elle invité.

Pour sa part, Manitza Tonga a rappelé que la mission du MAFEM-CI ne se limite pas à la promotion du sport féminin. Selon elle, l'autonomisation économique constitue un pilier essentiel de l'épanouissement des femmes.

Ajputant qu'au-delà du sport, il est fondamental que les femmes deviennent autonomes. Et l'autonomie passe nécessairement par la formation. C'est tout le sens selon elle, de cette session de renforcement des capacités économiques, qui vise à leur transmettre des outils pratiques pour développer leurs activités.

Cette initiative faut-il le noter, s'inscrit ainsi dans la dynamique de promotion du leadership féminin et de l'amélioration des conditions de vie des femmes de la commune d'Abobo.