Cote d'Ivoire: Conseil national de sécurité - Les grandes décisions de l'organe de l'État

La première réunion du Conseil national de sécurité (Cns) de 2026 s'est tenue, le 12 février 2026, au Palais présidentiel, au Plateau. De grandes décisions y ont été arrêtées. Au nombre de celles-ci, la poursuite de la coordination de l'enregistrement biométrique et de l'assistance humanitaire apportée par la Côte d'Ivoire aux nombreux réfugiés massés aux frontières du pays.

En effet, au cours de cette rencontre présidée par le Président de la République, Alassane Ouattara, il a été indiqué que Le Cns a été informé de l'augmentation du nombre de réfugiés en provenance du Mali, du Burkina, du Ghana et de la Guinée. Portant ainsi à plus de 115 000, le nombre total de demandeurs d'asile.

« Face à cette hausse notable du nombre de réfugiés, le secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité a été instruit à l'effet de poursuivre la coordination de leur enregistrement biométrique et de l'assistance humanitaire apportée par la Côte d'Ivoire, conformément à ses engagements internationaux, avec l'appui de ses partenaires et de la communauté internationale. Cette assistance s'adresse aussi bien aux demandeurs d'asile qu'aux communautés ivoiriennes qui les accueillent. Elle concerne également l'organisation, comme ce fut le cas avec le Ghana, du retour volontaire de ces demandeurs d'asile dans leurs pays de provenance », peut-on lire dans le communiqué.

La note informative déclare par la suite que le chef d'état-major général des armées a été instruit, à l'effet de prendre les mesures appropriées pour le renforcement du dispositif sécuritaire aux frontières nord du pays. Cet organe de l'État, habilité à prendre les grandes résolutions devant rythmer la vie de la nation, a fait aussi le bilan des actions menées dans le domaine de la défense et de la sécurité en Côte d'Ivoire, sur la période 2012-2025.

À cet égard, l'entité a noté avec satisfaction, une amélioration continue de la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national, depuis 2012. Ce qui a fait passer l'indice moyen annuel de sécurité de 3,6 en 2012 à 1,53 en 2025, traduisant ainsi une amélioration du niveau de sécurité de 77,5% sur la période. « En dépit de ce bilan sécuritaire très satisfaisant, le Cns relève, cependant, que le nombre d'accidents de la circulation, enregistrés sur la période 2012-2025, demeure une source de préoccupation », dixit le communiqué.

Sur ce chapitre sécuritaire, il a été porté à la connaissance des populations que grâce aux mesures prises par le gouvernement, le territoire baigne dans une stabilité constante. Dans cette dynamique, des vives félicitations ont été adressées aux Forces de défense et de sécurité (Fds) pour leur mobilisation lors des opérations de sécurisation des élections présidentielle et législatives, organisées en 2025.

En outre le Cns, à la faveur de cette réunion, a noté que l'insuffisance de couverture en réseau de communication électronique constitue une contrainte majeure au déploiement d'un dispositif sécuritaire optimal dans les zones frontalières. Le Premier ministre a été instruit à l'effet d'accélérer la mise en oeuvre du Programme national de connectivité rurale (Pncr), en vue d'étendre la connectivité aux zones rurales et frontalières non couvertes par un réseau de communication électronique.

Le Chef de l'État a demandé au Premier ministre d'envisager la mise en oeuvre de solutions « satellite à mobile » pour accélérer la couverture totale du territoire national, en réseau de communication.