Cote d'Ivoire: Justice - L'influenceuse Maa Bio déférée devant le procureur

L'influenceuse ivoirienne Yeelen Virginie Kouamé, connue du grand public sous le surnom de « Maa Bio », a été déférée devant le parquet le vendredi 13 février 2026. À l'origine de cette procédure judiciaire, une vidéo, publiée sur ses plateformes officielles, devenue virale sur les réseaux sociaux. On y aperçoit la jeune femme au volant d'un véhicule, téléphone portable à la main, un comportement strictement interdit par le Code de la route ivoirien.

À la suite de plusieurs signalements de citoyens dénonçant une conduite jugée imprudente et une violation des règles de sécurité routière, l'influenceuse a été convoquée devant la commission de retrait de permis de la Direction générale des transports terrestres et de la circulation (Dgttc), située au Plateau, Tour E, 16e étage.

Le secrétariat permanent de la Commission de suspension et de retrait du permis de conduire a procédé à son interpellation et à son audition le mercredi 11 février 2026.

C'est au cours de cette audition que les responsables ont découvert que Maa Bio ne détenait aucun permis de conduire. Cette révélation a donné une nouvelle dimension à l'affaire.

En Côte d'Ivoire, conduire sans permis constitue non seulement une infraction administrative, mais également un délit pénal. Selon les autorités, les faits sont d'autant plus graves qu'ils ont été mis en scène et diffusés publiquement, exposant potentiellement d'autres usagers à un danger.

Au regard de la nature délictuelle des faits, le dossier a été immédiatement transmis à la Préfecture de police d'Abidjan, où l'influenceuse a été entendue avant d'être déférée devant le procureur de la République.

À l'issue des procédures, trois chefs d'accusation ont été retenus contre Yeelen Virginie Kouamé : conduite sans permis, usage du téléphone portable au volant et mise en danger potentielle d'autrui.