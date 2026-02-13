Cote d'Ivoire: UNJCI - Le 12e Congrès reporté après une médiation du ministère de la Communication

À la suite d'une réunion tenue le mercredi 11 février 2026 avec le ministre de la Communication, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (Unjci) a décidé de suspendre la campagne électorale et de reporter d'une semaine son 12e Congrès, désormais prévu les 20 et 21 février 2026.

Afin de restaurer la confiance, une commission paritaire, composée de représentants des deux candidats et du Comité d'organisation, sera chargée de revoir la liste électorale en vue d'aboutir à un fichier consensuel.

L'Unjci a également procédé à la nomination d'un nouveau président du Comité d'organisation, dans le but de renforcer la neutralité du processus.

Le Conseil d'administration et le Conseil exécutif appellent enfin les membres de l'Union à la responsabilité et au respect des institutions, rappelant qu'aucun autre report ne sera accordé.