Cote d'Ivoire: UNJCI - Le 12e Congrès reporté après une médiation du ministère de la Communication

12 Février 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

À la suite d'une réunion tenue le mercredi 11 février 2026 avec le ministre de la Communication, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (Unjci) a décidé de suspendre la campagne électorale et de reporter d'une semaine son 12e Congrès, désormais prévu les 20 et 21 février 2026.

Afin de restaurer la confiance, une commission paritaire, composée de représentants des deux candidats et du Comité d'organisation, sera chargée de revoir la liste électorale en vue d'aboutir à un fichier consensuel.

L'Unjci a également procédé à la nomination d'un nouveau président du Comité d'organisation, dans le but de renforcer la neutralité du processus.

Le Conseil d'administration et le Conseil exécutif appellent enfin les membres de l'Union à la responsabilité et au respect des institutions, rappelant qu'aucun autre report ne sera accordé.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.