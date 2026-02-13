Cote d'Ivoire: France - Un ressortissant ivoirien rapatrié pour menace à l'ordre public

Un ressortissant ivoirien âgé de 18 ans a été reconduit vers la Côte d'Ivoire après qu'une Obligation de quitter le territoire français (Oqtf) a été prononcée à son encontre par le préfet du Loir-et-Cher, ont annoncé les autorités françaises le jeudi 12 février 2026.

Arrivé en France en 2022 et pris en charge en tant que mineur non accompagné, le jeune homme était scolarisé dans un lycée public de Blois. Selon le communiqué préfectoral, il aurait multiplié, ces derniers mois, les incidents disciplinaires et les comportements jugés contraires au règlement de l'établissement.

Le 30 janvier dernier, lors d'un cours d'histoire-géographie portant sur l'histoire de l'islam, il aurait adopté une attitude qualifiée de menaçante à l'égard de son enseignant. À la suite de cet incident, il a été exclu à titre conservatoire et interpellé pour des faits de menaces à l'encontre d'une personne chargée d'une mission de service public.

À l'issue de sa garde à vue, le préfet du Loir-et-Cher a estimé que son comportement constituait une menace pour l'ordre public et a pris à son encontre une Oqtf. Considérant également un risque de soustraction à cette mesure, les autorités ont ordonné son placement en rétention administrative au centre de Saint-Jacques-de-la-Lande.

Les recours introduits par l'intéressé contre la décision d'éloignement et le placement en rétention ont été rejetés par les juridictions compétentes, qui ont validé l'appréciation de l'autorité préfectorale. Le jeune homme a finalement été conduit sous escorte à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, d'où il a embarqué sur un vol à destination d'Abidjan. Il fait par ailleurs l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français.

Dans son communiqué, le préfet du Loir-et-Cher a indiqué que cette mesure s'inscrivait dans la politique de lutte contre les atteintes à l'espace scolaire et de maintien de l'ordre public.