Ile Maurice: Le Loïs Lagesse Trust Fund lance un appel aux autorités

L'école des aveugles du Loïs Lagesse Trust Fund (LLTF), à Beau-Bassin, fait face à des problèmes concernant son imprimante braille. En effet, la seule embosseuse braille (qui transcrit les fichiers numériques en braille sur papier) ne fonctionne qu'à 40 % de ses capacités, limitant la production des manuels scolaires pour les élèves aveugles. Le trust lance ainsi un appel à l'aide aux autorités.

Pour les petites classes, du Grade 1 au Grade 9, c'est la Mauritius Institute of Education qui fournit les livres déjà transcrits en braille. L'école des aveugles doit de son côté fournir les textes en braille pour les élèves du Grade 10 jusqu'au Upper Six. Avec un appareil qui fonctionne en dessous de son potentiel réel, le processus de conversion des manuels scolaires pour les élèves de Grade 10 à monter est donc extrêmement lent.

«Ce problème existe depuis déjà pas mal de temps, mais on doit se débrouiller pour faire imprimer les livres pour les élèves du secondaire. L'embosseuse n'est pas une machine heavy duty. Donc, elle a une capacité limitée et maintenant, elle ne fonctionne pas à 100 %. Ça devient un processus qui prend beaucoup de temps. On fait comme on peut et on doit transcrire les livres chapitre par chapitre», explique Robeensing Baboolall, président du Loïs Lagesse Trust Fund.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le manque de financement pour améliorer la situation au LLTF ne complique davantage le soutien aux enfants dans leur apprentissage. Pour acquérir un nouvel appareil, on doit trouver entre Rs 800 000 à Rs 1 million. Quant à la réparation de l'ancien appareil, qui était un don de de la Baroda Bank, il faudrait Rs 300 000 rien que pour l'envoyer en Angleterre. «Nous recevons certes de l'aide de la National Social Inclusion Foundation, mais que pour nos dépenses courantes. De plus, on doit aussi trouver de l'argent pour acheter les manuels scolaires pour nos étudiants de Grade 10 à monter. Je pense que les autorités doivent nous aider dans ce domaine», souligne Robeensing Baboolall.

Dans le cadre de la production de livres en braille, le processus débute par l'acquisition de livres et de test papers. Une fois ces documents obtenus, la première étape consiste à les scanner. Ensuite, les textes sont transférés sur un document Word pour l'édition.

Cette phase d'édition est essentielle car elle permet de corriger les erreurs et de préparer le document pour le logiciel de traduction, le Duxbury Braille Translator. Une fois les textes traduits, il est primordial de vérifier l'absence de fautes et d'éliminer les éléments indésirables, un processus qui nécessite une attention minutieuse. Le dernier acte est l'impression des documents. Un livre de 100 pages, une fois transcrit en braille, triple de volume.