Ile Maurice: Tamatave confrontée à une crise humanitaire majeure après le cyclone Gezani

À Tamatave, sur la côte est de Madagascar, les besoins essentiels dépassent désormais la simple recherche d'abris après le passage dévastateur du cyclone Gezani. La ville, privée d'électricité et de structures sanitaires fonctionnelles, fait face à une situation logistique extrêmement difficile pour répondre aux besoins de base de la population.

Selon Frédéric Garcia, coordinateur de Médecins du Monde France à Madagascar, l'absence de courant et de centres de santé transforme l'urgence en lutte pour la survie. Un camion chargé de médicaments a pu être acheminé sur place, et des livraisons supplémentaires de matériel et de médicaments sont effectuées par avion avec le soutien des Nations unies.

Au-delà des besoins immédiats, des inquiétudes se font sentir pour l'avenir. Philippe Alard, directeur de l'ONG Humanité et Inclusion, souligne que l'économie locale est quasiment à l'arrêt, ce qui menace les moyens de subsistance de milliers de familles ayant tout perdu. Il met en garde contre une possible dégradation de la sécurité à moyen terme en raison de la perte de revenus dans la population.

Cette préoccupation est renforcée par la suspension des programmes de l'USAID depuis août 2025, limitant l'aide disponible. Pour le colonel Michaël Randrianirina, président de la transition malgache, l'appui international n'est plus seulement nécessaire, mais vital pour la survie nationale.