Ile Maurice: Badminton - Le pays se contente de la médaille d'argent

Nos badistes mauriciens ont échoué si près du but hier soir au Botswana. Qualifiée pour la finale du tournoi par équipe masculin de ces championnats d'Afrique, l'équipe masculine mauricienne s'est inclinée sur le fil face à l'Algérie sur le score de 3-2. Les Fennecs représenteront une nouvelle fois le continent africain lors de la finale de la Thomas Cup.

Tombeurs de la Zambie en demi-finale, les Mauriciens retrouvaient la finale de ces épreuves par équipes masculines après six ans. Une finale où ils croisaient de nouveau le tenant du titre, l'Algérie. Pour rappel, les Algériens avaient remporté le tournoi par équipe mixte l'an dernier face aux Mauriciens (3-1). La dernière fois que les badistes mauriciens avaient atteint la finale du tournoi par équipe masculin, c'était en 2020 et ils s'étaient inclinés face à l'Algérie sur le score de 3-1.

Le numéro un algérien, Adel Hamek, a permis aux Fennecs de prendre les commandes de cette rencontre en battant Lucas Douce (21-9, 21-16) sur le premier simple. Julien Paul a recollé au score en s'imposant contre Mohamed Abderrahime Belarbi sur le deuxième simple.

L'Algérie a retenu son titre et représentera l'Afrique lors de la finale de la Thomas Cup.

Khemtish Nundah a créé la surprise de cette rencontre sur le troisième simple. Opposé à Koceila Mammeri, notre compatriote a su trouver les moyens pour s'imposer au bout de trois sets très serrés (21-12, 12-21, 21-18). A ce stade de cette finale, il ne fallait qu'une victoire en double pour que Maurice remporte la palme et se qualifie pour la finale de la Thomas Cup.

Pour le premier double, le tandem algérien Mohamed Abderrahime Belarbi/Youcef Sabri Medel faisait face à nos quadricolores, Lucas Douce/ Julien Paul. Les Fennecs ont d'entrée de jeu donné le ton en arrachant le premier set 22-20. Forts de leur expérience à ce niveau, les Algériens ont scellé leur victoire sur ce double avec un autre 22-20.

A 2-2, le duel entre le duo algérien Adel Hamek/Koceila Mammeri et la paire mauricienne Alexandre Bongout/ Khemtish Nundah allait décider l'issue de cette rencontre. Les jeunes Mauriciens sont bien rentrés dans cette rencontre en enlevant le premier set, 21-17. Sur le deuxième set, les Fennecs ont joué de leur expérience pour recoller au score (21-18). Enfin, sur l'ultime set, les Algériens ont parachevé la défense de leur titre en l'emportant 21 à 14. Maurice termine donc ces épreuves par équipes avec une médaille d'argent. Les épreuves individuelles débutent aujourd'hui à Gaborone.