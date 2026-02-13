Ile Maurice: Quand l'amour illumine le quotidien

13 Février 2026
L'Express (Port Louis)

En ce 14 février, l'amour est à l'honneur partout dans le monde. La Saint-Valentin, célébrée dans de nombreux pays, rappelle l'importance des petits gestes, des mots tendres et de la complicité qui unissent les coeurs. Dans un monde souvent rythmé par la vitesse et les obligations, cette journée invite à ralentir pour se recentrer sur l'essentiel : aimer et se sentir aimé.

À Maurice comme ailleurs, les fleurs envahissent les étals, les chocolats se glissent dans de jolis emballages, et les restaurants se parent de bougies et de musique douce. Mais au-delà des symboles, la Saint-Valentin est surtout une célébration des émotions sincères. Un regard, une main tendue, un message inattendu peuvent parfois avoir plus de valeur que les plus beaux cadeaux.

Cette fête est aussi l'occasion de célébrer toutes les formes d'amour : celui des couples, bien sûr, mais aussi l'affection entre amis, le lien familial et même l'amour de soi. Car prendre soin de son cœur, c'est aussi savoir se respecter et s'accorder du temps. En ce jour particulier, chacun est invité à exprimer sa gratitude envers ceux qui comptent. Un simple «merci», un sourire ou un souvenir partagé peuvent transformer une journée ordinaire en moment inoubliable. Que cette Saint-Valentin soit douce, chaleureuse et pleine de tendresse pour tous.

