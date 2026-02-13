Sénégal: Sa mise en liberté ordonnée par la chambre d'accusation financière - Farba Ngom, une libération en sursis

La Chambre d'accusation financière a ordonné hier, jeudi 12 février, la libération immédiate du député-maire des Agnam, Mouhamadou Ngom, plus connu sous le nom de Farba Ngom. Cette décision est toutefois suspendue à un éventuel pourvoi du procureur financier, alors qu'une seconde procédure judiciaire plane toujours sur lui.

Nouveau rebondissement dans l'affaire judiciaire impliquant le député-maire des Agnam, Mouhamadou Ngom, plus connu sous le nom de Farba Ngom. La Chambre d'accusation financière, qui statuait hier, jeudi 12 février 2026, sur l'appel du Parquet général contre l'ordonnance rendue le lundi 12 janvier dernier par le président du collège des juges d'instruction du Pool judiciaire et financier (PJF), accordant la liberté conditionnelle à Tahirou Sarr et Farba Ngom, a tranché en faveur du député-maire des Agnam.

Les magistrats ont ordonné sa libération immédiate. Farba Ngom pourrait donc espérer recouvrer enfin la liberté, à l'instar de son présumé complice Tahirou Sarr, élargi de prison depuis le soir du 12 janvier dernier. Cependant, il convient de souligner que la mise en exécution de cette décision reste suspendue à la réaction du procureur de la République financier, qui a le dernier mot.

En effet, celui-ci dispose désormais d'un délai de six (6) jours pour s'y opposer en introduisant un pourvoi en cassation devant la Chambre pénale de la Cour suprême, qui statuera en dernier ressort. Si aucune action n'est engagée à l'expiration de ce délai, Farba Ngom sera remis en liberté conditionnelle, assortie du port d'un bracelet électronique, conformément à l'ordonnance rendue le 12 janvier dernier par le président du collège des juges d'instruction du PJF.

Mais, au regard de la situation actuelle dans laquelle il se trouve, il est peu probable que Farba Ngom, qui fait actuellement l'objet d'une deuxième procédure judiciaire relative à des faits présumés de diffusion de procès-verbaux confidentiels et de partage de contenus à caractère pornographique, puisse profiter de cette liberté conditionnelle. D'ailleurs, convoqués en séance plénière, les députés ont procédé, hier lundi 9 février dernier, à la ratification de la liste des dix membres de la commission ad hoc chargée d'examiner la procédure relative à la deuxième demande de levée de son immunité parlementaire. Celle-ci sera débattue lors d'une séance plénière prévue le 16 février prochain.

Placée sous mandat de dépôt depuis le 27 février 2025 aux côtés de Tahirou Sarr pour « association de malfaiteurs, complicité d'escroquerie sur les deniers publics, blanchiment de capitaux et abus de biens sociaux », Farba Ngom est actuellement seul en détention après la libération de son présumé complice suite à l'opposition du Parquet financier à sa liberté provisoire. Le même jour du 12 janvier dernier, Farba Ngom avait également été débouté par la deuxième Chambre pénale de la Cour suprême, qu'il avait saisie pour statuer sur son pourvoi contre la décision de la Chambre d'accusation financière ayant rejeté sa demande de liberté provisoire. La haute juridiction avait alors tranché en sa défaveur.