Sénégal: Don de la Lonase aux daara et pouponnières de Thiès - Un don substantiel pour alléger les souffrances

Une cérémonie s'est tenue hier, jeudi 12 février 2026, au siège de la Direction générale de la Loterie Nationale Sénégalaise (LONASE) à Dakar. L'Amicale des femmes de la LONASE a procédé à la remise officielle d'un important don en nature destiné aux Daara et pouponnières de la région de Thiès, dans le cadre de la troisième édition de sa journée de solidarité.

Sous la présidence du Directeur général, le Dr Toussaint Manga, et en présence de Madame Seynabou Cissé, présidente de l'Amicale des femmes, cette cérémonie a consacré la volonté de la LONASE de décentraliser ses actions sociales vers l'intérieur du pays, avec un focus particulier sur la région de Thiès, choisie cette année pour abriter les festivités de la fête de l'indépendance.

Le lot, d'une valeur estimée à 5 millions de francs CFA, est composé de riz, d'huile, de sucre, de lait, de chaussures, de nattes, de cérélac (lait caillé) et de produits détergents. Ces denrées et matériels viennent en complément d'une collecte interne réalisée au sein de toutes les structures de la LONASE.

Ces dons iront spécifiquement à trois structures de la région de Thiès : le Daara de Mohamed Mansour Sy à Tivaoun, la pouponnière « Le sourire d'un bébé » dans la commune de Thiès, et la pouponnière des Filles du Saint-Coeur de Marie à Nianing (commune de Malikounda).

Derrière ce geste, se cachent des réalités sociales poignantes. Les maîtres coraniques des Daara, qui oeuvrent souvent dans le bénévolat le plus total, peinent à subvenir aux besoins quotidiens des enfants dont ils ont la charge. « Nous savons tous que ceux qui travaillent dans les Daara et qui dispensent les cours religieux le font le plus souvent bénévolement. Il y a nécessairement des besoins pour pouvoir subvenir à la nourriture et à l'entretien des enfants », a souligné le Dr Toussaint Manga.

Quant aux pouponnières, elles font face à des défis immenses. « Elles accueillent beaucoup d'enfants, le plus souvent des enfants abandonnés ou issus de couches vulnérables, et rencontrent parfois des difficultés pour les entretenir correctement », a-t-il ajouté.

Le soutien indéfectible de la Direction générale

Intervenant lors de la cérémonie, Madame Seynabou Cissé, présidente de l'Amicale des femmes, n'a pas manqué de saluer l'accompagnement constant de la Direction générale. « Si de telles réalisations ont pu être faites, c'est grâce à l'appui constant de la Direction générale. La Direction générale nous soutient à temps réel dans toutes nos activités », a-t-elle déclaré.

Elle a révélé que le montant global alloué par la Direction générale pour les actions sociales de l'année s'élève à environ 10 millions de francs CFA, dont 5 millions sont consacrés à cette opération à Thiès. « Les 5 autres millions seront utilisés dans le courant de l'année pour d'autres actions », a-t-elle précisé.

Le Directeur général, le Dr Toussaint Manga, a tenu à féliciter chaleureusement les femmes de la LONASE pour leur engagement. « La LONASE est fière d'avoir des femmes dignes, des femmes travailleuses, mais surtout des femmes socialement humaines. Au-delà du travail qu'elles abattent jour et nuit à la LONASE, elles ont un grand coeur pour partager avec les couches vulnérables », s'est-il réjoui.

Sans en faire une annonce formelle, des sources internes confient que le Dr Manga a également contribué sur ses deniers personnels pour renforcer le lot destiné aux enfants des Daara et des pouponnières, témoignant ainsi d'un engagement qui dépasse le cadre professionnel.

Une prise en charge élargie aux urgences sociales

Interrogé sur la pérennité de cet élan de solidarité, le Directeur général a réaffirmé la disponibilité de la LONASE à accompagner les femmes sur toutes leurs actions. L'institution s'engage également à assurer une prise en charge réactive en cas d'urgence dans les structures bénéficiaires. « Nous sommes disponibles à les accompagner sur toutes leurs actions », a-t-il martelé, précisant que la LONASE entend rester aux côtés des plus démunis, y compris dans les situations critiques.

Cette troisième édition marque un tournant dans la politique sociale de l'Amicale des femmes, qui avait précédemment soutenu la maison d'arrêt et de correction de Rufisque, puis des pouponnières à Dakar. La décentralisation des actions vers Thiès ouvre désormais la voie à une présence accrue de la LONASE dans les régions.

« Aujourd'hui, nous sortons de Dakar pour décentraliser nos actions. Ce geste apporte une bouffée d'oxygène aux Daara et à ces pouponnières », a conclu Madame Seynabou Cissé.