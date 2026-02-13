Ile Maurice: Un pas vers l'inclusion numérique

Le gouvernement a franchi une nouvelle étape dans sa politique d'inclusion sociale avec l'annonce, officialisée le 8 février d'un accès gratuit à internet destiné aux familles inscrites au Social Register of Mauritius. Ce dispositif vise les bénéficiaires ayant reçu une notification de la National Empowerment Foundation ou du ministère de l'Intégration sociale, de la sécurité sociale et sociale.

Concrètement, ces familles pourront souscrire à un forfait auprès de l'un des opérateurs agréés - Mauritius Telecom, MTML ou Emtel - selon le principe de people-choice. La demande devra être effectuée en personne, muni des documents requis, notamment la notification officielle, la carte d'identité et une preuve d'adresse récente.

Pour le ministre de la Sécurité sociale, Ashok Subron, cette mesure répond à une nécessité fondamentale. «Nous avons offert internet afin que les personnes les plus vulnérables puissent y avoir accès comme n'importe qui, comme ceux qui en ont les moyens», explique-t-il. L'objectif est clair : réduire la fracture numérique et alléger la «facture digitale» des ménages les plus démunis.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mais au-delà de la simple connexion, c'est une vision sociétale qui se dessine. «Il ne s'agit pas uniquement de visionner des films ou de se connecter sur les réseaux sociaux», insiste le ministre. L'accès à internet ouvre des perspectives éducatives, permettant aux enfants de s'informer, de faire des recherches et, en cas d'intempéries ou de fermeture des écoles, de suivre les cours en ligne.

L'aspect fonctionnel est également central. Paiement des factures de téléphone, de la Central Water Authority, du Central Electricity Board ou encore des services de la National Land Transport Authority : autant de démarches qui peuvent désormais être effectuées en ligne, évitant déplacements et files d'attente.