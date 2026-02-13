Ile Maurice: Le compte à rebours du 8 avril est lancé

Le projet de construction du barrage de Rivière-des-Anguilles franchit un cap déterminant.

Longtemps resté au stade d'études et de projections, ce chantier stratégique entre désormais dans une phase opérationnelle concrète, marquée par des échéances précises et des avancées jamais atteintes jusqu'ici.

Une «pre-bid meeting» le 19 février

Dans le cadre du processus d'appel d'offres international, une pre-bid meeting se tiendra le 19 février avec les huit soumissionnaires ayant été préqualifiés à l'issue de l'évaluation technique initiale. Ces entreprises, issues notamment de groupes chinois et européens, ont satisfait les critères de présélection, attestant de leur solidité financière, de leur expertise technique et de leur expérience dans la réalisation d'infrastructures hydrauliques de grande envergure. Cette réunion permettra d'apporter les clarifications nécessaires sur les spécifications techniques du projet et les exigences contractuelles, entre autres.

Visite du site en présence du ministre Patrick Assirvaden

Au lendemain de cette pre-bid meeting, une visite du site de Rivière-des-Anguilles est prévue en présence du ministre de l'Énergie et des services publics, Patrick Assirvaden. Cette visite vise à permettre une appréciation concrète du terrain où le barrage sera érigé. Elle s'inscrit dans la dynamique d'accélération engagée autour de cette infrastructure appelée à renforcer la sécurité hydrique du pays.

«Deadline» du 8 avril pour les offres

Les huit entreprises préqualifiées disposent désormais d'un délai courant jusqu'au 8 avril pour soumettre leurs offres finales. Avec la tenue imminente de la pre-bid meeting, la visite ministérielle sur le site et un calendrier clairement établi pour le dépôt des offres, le projet du barrage de Rivière-des-Anguilles entre dans une séquence décisive, traduisant une volonté affirmée de faire aboutir ce chantier.