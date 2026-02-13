Ile Maurice: La MTPEU appelle à renforcer équipements et compétences

13 Février 2026
L'Express (Port Louis)
Par Olivia Edouard

«Pour être compétitif, le port doit investir dans ses équipements et son personnel», insiste la Maritime Transport and Port Employees Union (MTPEU). Tel est l'appel lancé par Tirth Purryag, son président, lors d'une conférence de presse tenue mardi au Trevessa House Seafarers Centre, à Port-Louis.

La MTPEU réclame notamment l'achat de nouveaux remorqueurs ainsi que la modernisation du matériel portuaire. «Deux éléments sont essentiels pour la compétitivité du port : des équipements modernes, et un personnel formé et compétent. Les employés doivent bénéficier de formations régulières afin de pouvoir les maîtriser», souligne Tirth Purryag. Il insiste également sur la nécessité d'investissements massifs dans les infrastructures portuaires.

Tirth Purryag a par ailleurs évoqué le rapport de la Court of Investigation sur le remorqueur sir Gaëtan. «Nous demandons que ce rapport soit rendu public, à l'instar du rapport intégral sur l'échouement du MV Wakashio.»

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.