Ile Maurice: La MTPEU appelle à renforcer équipements et compétences

«Pour être compétitif, le port doit investir dans ses équipements et son personnel», insiste la Maritime Transport and Port Employees Union (MTPEU). Tel est l'appel lancé par Tirth Purryag, son président, lors d'une conférence de presse tenue mardi au Trevessa House Seafarers Centre, à Port-Louis.

La MTPEU réclame notamment l'achat de nouveaux remorqueurs ainsi que la modernisation du matériel portuaire. «Deux éléments sont essentiels pour la compétitivité du port : des équipements modernes, et un personnel formé et compétent. Les employés doivent bénéficier de formations régulières afin de pouvoir les maîtriser», souligne Tirth Purryag. Il insiste également sur la nécessité d'investissements massifs dans les infrastructures portuaires.

Tirth Purryag a par ailleurs évoqué le rapport de la Court of Investigation sur le remorqueur sir Gaëtan. «Nous demandons que ce rapport soit rendu public, à l'instar du rapport intégral sur l'échouement du MV Wakashio.»