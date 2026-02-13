Togo: Un salon automobile, malgré un marché dominé par l'occasion

13 Février 2026
Togonews (Lomé)

Un Salon international de l'automobile (SIAT) aura lieu du 11 au 15 mars au Centre des expositions et foires de Lomé.

L'initiative intervient dans un contexte particulier. Au Togo, comme dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest, la majorité des véhicules vendus sont d'occasion, importés principalement d'Europe.

Le marché du neuf reste limité, freiné par le pouvoir d'achat et les coûts d'importation même si des avantages fiscaux sont accordés.

Les organisateurs entendent donc accompagner une transformation progressive du secteur.

Aucun détail sur les exposants et leur nombre. Il est probable que les importateurs locaux soient majoritaires.

