Cote d'Ivoire: Marcory - Raoul Aby annonce de grands chantiers pour 2026

À l'occasion de la traditionnelle cérémonie de présentation des voeux, le 12 février 2026, le maire de Marcory, Raoul Aby, a rassemblé forces vives, chefs de quartiers, partenaires institutionnels et agents municipaux sur l'esplanade de la mairie. Ce rendez-vous solennel a servi de tribune au premier magistrat pour dresser le bilan de l'action municipale et dévoiler ses ambitions pour l'année nouvelle.

Dans un discours empreint de reconnaissance, Raoul Aby a salué l'engagement constant de ses équipes. « Merci du fond du coeur pour le chemin que nous parcourons ensemble. Il n'est pas permis à n'importe qui d'exercer trois mandats à la tête d'une commune », a-t-il déclaré, non sans évoquer l'espoir de poursuivre l'oeuvre engagée à la tête de la commune.

Cap sur 2026. Le maire a annoncé l'organisation prochaine des États généraux de la qualité et de la salubrité, une initiative destinée à renforcer la proximité avec les populations et à améliorer durablement le cadre de vie. « Notre vision est claire : promouvoir l'excellence dans nos services, valoriser les meilleurs acteurs économiques locaux, distinguer les quartiers les plus propres et faire de Marcory la commune la plus attractive de Côte d'Ivoire », a-t-il affirmé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La salubrité constitue désormais une priorité majeure. La libération des trottoirs, l'assainissement de l'environnement urbain, une meilleure organisation de l'espace public et le renforcement de la sécurité figurent parmi les chantiers annoncés. « Ce chantier exigera des efforts collectifs et parfois des ajustements, mais il est indispensable pour garantir le bien-être de tous », a-t-il insisté, appelant à la responsabilité et à la solidarité des populations.

Fier des acquis, Raoul Aby a rappelé la certification Iso obtenue par la mairie, plaçant Marcory parmi les deux communes certifiées aux normes internationales en Afrique de l'Ouest. « N'est pas certifié Iso qui veut, mais qui peut », a-t-il souligné, mettant en avant la culture de la qualité instaurée au sein des services municipaux.

La cérémonie a également été marquée par l'intervention du secrétaire général, Gbetry Kouassi Léon, qui a salué treize années d'actions municipales et confié vivre sa pénultième cérémonie de voeux à ce poste. Les représentants syndicaux ont, quant à eux, exprimé des doléances liées aux conditions de travail et à la valorisation des agents.

En clôture, le maire a réaffirmé son ambition : consolider l'image de « Commune Chic » et faire de 2026 une année d'excellence partagée au service des Marcorois.