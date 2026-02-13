Cote d'Ivoire: Tchoukball ivoirien - Bilan positif pour la fédération à l'issue de l'assemblée générale ordinaire

Réunie le samedi 7 février 2026 à l'Institut national de la jeunesse et des sports (Injs) d'Abidjan-Marcory, la Fédération ivoirienne de tchoukball (Fivt) a dressé un bilan satisfaisant de la saison 2024-2025 et présenté ses perspectives pour l'exercice 2025-2026.

Face aux responsables de clubs, le président fondateur, Dazi Conet Théodore, a salué « une saison de consolidation et d'expansion ». Selon lui, les actions ont été menées autour de quatre axes majeurs : « le renforcement du cadre réglementaire, le développement de la formation, la promotion de la discipline et son implantation dans plusieurs régions ». Des pôles de développement ont ainsi été créés à Yamoussoukro (région du Lac), Bouaké (Gbêkê), Daloa (Haut-Sassandra) et Bonoua (Sud-Comoé).

La Fédération a également investi dans l'acquisition d'équipements sportifs essentiels, notamment des ballons, filets et cadres de tchoukball. « Nous avons travaillé à améliorer l'image de la Fédération et à renforcer nos relations institutionnelles. L'animation des pôles de développement, la participation de l'équipe nationale de tchoukball au Championnat d'Afrique à Tunis, du 20 au 26 juillet 2026, ainsi que l'organisation de la 1ᣴe édition du Festival de Tchoukball, Abidjan 2026, figurent parmi nos principaux objectifs pour cette année », a précisé le président.

Ces efforts ont permis à la Côte d'Ivoire d'obtenir le statut de "Full Member", faisant du pays le seul en Afrique disposant d'un droit de vote au sein de la fédération internationale. « Pour 2025-2026, nous visons encore plus haut », a conclu Dazi Conet Théodore.

Pour rappel, le tchoukball est un sport collectif sans contact, proche du handball et né en Suisse dans les années 1970. Les joueurs lancent le ballon sur un cadre incliné pour le faire rebondir et marquer des points, privilégiant précision, rapidité et fair-play.